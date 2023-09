Betis - Granada: Sin urgencias, pero con necesidad

Que en la séptima jornada y con ocho puntos hablar de urgencias es exagerado, es cierto; que este Betis no acaba de desplegar todo el juego que se le presupone, también, por mucho que en defensa de los suyos, como no podía ser de otra manera, Manuel Pellegrini incida una y otra vez desde hace una semana que no ve crisis de juego ni identidad. De momento. Es el término medio correcto que el chileno supera a veces multiplicando en las ruedas de prensa las ocasiones reales que hace su equipo.

Pese a ello, no le falta razón en que las cosas se verían de otra forma si Ledesma no hubiera activado el modo felino en el tramo final del encuentro contra el Cádiz. ¿Pero y antes? Los paradones a Ayoze e Isco no pueden ocultar que antes el Betis generó poco en el área. Demasiados casis y ¡uys! sin que de verdad el gol estuviese cerca. Y eso lo sabe el técnico, consciente de que el equipo no pasa por su mejor momento cara al gol y eso puede provocar cambios en el once inicial que salte al Nuevo Los Cármenes en la visita al Granada (19:00) en un duelo de urgencias compartidas, aunque de carácter distinto.

El chileno espera que llegue ese punto de inflexión en el que el viento sople de cola, incluso cuando le tendrá que dar una vuelta de tuerca a su once inicial ante las bajas de Luiz Henrique, Willian José y Marc Bartra por problemas musculares. Especialmente preocupante es la ausencia del central, ya que Pellegrini se ha quejado de la falta de efectivos en esa posición y Chadi Riad tendrá que dar un paso adelante acompañando en el eje de la zaga a Pezzella. Así creció Édgar en su día, por ejemplo.

El regreso a la convocatoria de William Carvalho dotará al equipo por fin, de entrada a lo largo del choque, de un jugador con llegada desde atrás y capacidad para romper líneas desde el centro del campo, algo que se ha echado de menos con una pareja más posicional compuesta por Marc Roca y Guido Rodríguez.

El Granada ha encajado 18 goles en seis partidos, sólo uno menso que el Almería en siete encuentros

A partir de ahí, como siempre, arriba las variantes son múltiples pero parece claro que Abde debe tener un hueco de salida por la verticalidad y facilidad para pisar el área que viene demostrando por la izquierda. Especialmente cuando en el otro lado se queda sin Luiz Henrique como extremo puro y debería repetir en la derecha Rodri o apostar por Ruibal, que ya tuvo minutos recuperado ya de su operación de apendicitis.

Ayoze, un fijo para el entrenador, puede entrar en lugar de un Isco que es el jugador que más minutos acumula de la plantilla y ha sido titular en todos los partidos, o incluso como delantero aguardando su oportunidad desde el banquillo, otra vez, Borja Iglesias.

El duelo ante el segundo equipo más goleado de la categoría parece, desde luego, como el más propicio para reencontrarse con una mejor versión realizadora de un equipo que necesita cambiar la velocidad de juego en ataque.

El conjunto de Paco López, por su parte, afronta el duelo tras encadenar tres derrotas seguidas y en su última comparecencia en casa perdió por 2-4 ante el sorprendente Girona, por lo que necesita espantar fantasmas. No presente casi novedades el cuadro nazarí, ya siguen de baja los centrales Jesús Vallejo y Miguel Rubio. Por contra, vuelve a estar disponible el delantero israelí Weissman, sin minutos aún esta campaña, tras faltar por motivos personales al anterior choque. Se esperan cambios en el once inicial en relación al duelo ante Las Palmas, con la vuelta al once de jugadores que fueron suplentes como Callejón o Bryan Zaragoza y se espera la titularidad de Álvaro Fernández en el lateral zurdo.