Turno para Guardado

El Betis se encuentra metido de lleno en la planificación de la próxima temporada y con la continuidad de Claudio Bravo por una temporada más, a la espera de la oficialidad, llega el turno para otro de los pesos pesados del vestuario verdiblanco, Andrés Guardado.

El club heliopolitano y la parte que representa al centrocampista mexicano llevan semanas con contactos para llevar a cabo una ampliación de contrato por una temporada más que se encuentra encarrilada, a la espera de que se resuelvan esos últimos flecos que existen siempre en cualquier operación en el mundo del fútbol.

A sus 36 años, Guardado entiende que todavía puede dar un año más al más alto nivel y estaría encantado de poder hacerlo defendiendo la camiseta del Betis, club en el que se encuentra muy a gusto y en el que es un futbolista de peso dentro del vestuario por su experiencia y veteranía, y en el que Manuel Pellegrini sigue confiando en el terreno de juego, como se ha demostrado de nuevo esta temporada: 33 encuentros (1.709 minutos) repartidos entre Liga (25), Europa League (7) y Supercopa de España (1).

La parte del azteca y la dirección deportiva intentan resolver los últimos flecos de la negociación

Además, tanto él como su familia se encuentran perfectamente adaptados al club y a la ciudad, y ya el pasado mes de enero, en una entrevista en los propios medios del club verdiblanco, reconoció que le seduce la idea de poder retirarse en el conjunto de Heliópolis. "A mí me encantaría seguir. A día de hoy, me siento con fuerzas, con ánimos, con ganas de continuar en activo y jugando un par de años más si puede ser, y si es en el Betis, mejor. Me encantaría mantenerme aquí y, si puede ser, retirarme aquí", señaló por entonces Guardado, que mostró su cariño por el equipo heliopolitano: "Es muy difícil que no te enganche el Betis. Yo llevo ya seis años, pero se lo preguntas a jugadores que han estado menos que yo y te dirán que el Betis tiene algo especial: la afición, la ciudad... Y, además, he tenido la suerte dentro de estos años, en competiciones europeas y de poder ganar una Copa del Rey".

Al centrocampista le encantaría poder retirarse defendiendo la elástica del cuadro heliopolitano

De culminarse, como todo hace indicar, Guardado firmaría su tercera renovación con el club de La Palmera. De momento, se entrena con el resto de compañeros para preparar el encuentro del próximo domingo ante el Valencia en el Benito Villamarín, una cita que podría no ser la última para el jugador azteca, que sin Joaquín ya en el equipo la próxima temporada adquiriría más peso aún dentro de la capitanía que comparte en estos momentos con el portuense, Canales y Fekir.

Llega por tanto el turno para Guardado, cuya situación está en vías de solucionarse a favor de su continuidad en el equipo verdiblanco por una campaña más, la cual sería la séptima, después de que llegara al Betis en verano de 2017 procedente del PSV Eindhoven. Desde entonces, en cada curso ha ido gozando de bastantes minutos con los diferentes entrenadores que han pasado por el Heliópolis desde aquel año hasta ahora.