Guido: "Lo que me emocionaba era quedarme en el Betis"

El futbolista del Betis Guido Rodríguez ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, donde ha tratado el asunto de su continuidad.

La elección de seguir en el Betis

"No me daba esa emoción irme, ese miedo. Lo que me generaba esa emoción era quedarme acá. Y aquí estoy una temporada más disfrutando con todos", ha afirmado.

Su proceso de reflexión

"Fue un mercado movido. Hubo varias cosas, algunas más puntuales que otras. Lo pensé y medité. Lo hablé con mi mujer, con mi familia, con mi representante, que son los que están siempre conmigo y quieren lo mejor para mí, y terminamos decidiendo de quedarnos acá", ha explicado Guido Rodríguez.

Felicidad e ilusión por seguir en el Betis

"Para mí es una alegría, siempre lo dije que estaba contento, que estaba feliz y tanto para mi familia como para mí es un placer seguir estando representando al club y tenemos una linda temporada por delante".

La base del Betis

"Es muy importante que se mantenga la base del equipo, porque se consiguieron cosas. Soy sincero, si el equipo se empieza a desmantelar, irse uno y otro, empiezan a surgir dudas a dentro de cada uno y si vamos a poder seguir compitiendo. En realidad yo lo que quiero hacer es competir, hacer cosas con el Betis y estoy confiado que manteniendo el plantel podemos conseguir grandes cosas. Es muy importante".