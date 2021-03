Betis - Levante, en directo

El Betis quiere dejar atrás ya la derrota en el derbi con un triunfo ante el Levante para seguir con su objetivo de jugar competición europea la próxima temporada, en una cita ante un rival que está firmando una muy buena temporada.

De cara a este compromiso, Manuel Pellegrini tiene a todos sus hombres disponibles a excepción de Camarasa y Dani Martín, que siguen con sus procesos de recuperación. La entrada de Bartra fue la gran novedad en una convocatoria de la que se cayó Tello a última hora, por el fallecimiento de su padre, y entró Yassin Fekir. También en el Levante, Paco López perdió por lesión a última hora a Rochina, uno de sus principales jugadores en el centro del campo a la hora de atacar.

En cuanto al posible once del chileno, está por ver si Joel mantiene la confianza en la portería o regresa Bravo, además de ver si Guardado sigue en la medular o no y quiénes juegan en las bandas. Por su parte, Paco López podría mantener el mismo once que ganó la semana pasada al Valencia (1-0), ya que el costarricense Óscar Duarte parece recuperado de la contusión que sufrió en la zona lumbar ante el Valencia y se mantendría en la formación inicial junto a Vezo en el centro de la zaga.

El extremeño Gil Manzano será el encargado de impartir justicia en el Benito Villamarín, donde el Betis buscará una nueva victoria tras la lograda ante el Alavés antes del derbi.