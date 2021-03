El Betis quiere jugar en Europa la próxima temporada. Aunque Manuel Pellegrini evita pronunciarse abiertamente sobre ese objetivo europeo, el técnico sí maneja las claves para que el equipo mantenga ese pulso que ha exhibido en 2021 y que lo ha aupado a la sexta plaza. Así se entiende el discurso del preparador verdiblanco desde que finalizó el derbi, con una lectura positiva de lo que sucedió en Nervión pese a la derrota, con la que intenta evitar heridas que puedan entorpecer la andadura del equipo en esta recta final del campeonato.

Nunca es fácil de digerir la pérdida de un partido de rivalidad, pero Pellegrini prefiere apuntar al objetivo final, por lo que supondría para la entidad regresar a Europa en una temporada complicada en lo económico. La remontada realizada en este 2021, con el Betis como sexto clasificado e incluso optando a la quinta plaza, obliga a pasar página y a centrarse en el Levante, un rival que tampoco se le da bien a los verdiblancos en los últimos tiempos.

El conjunto granota ya se impuso al Betis en la primera vuelta, en un partido que se maquilló finalmente con el 4-3, pero que amenazó con otra goleada como la de años anteriores. Con Morales como estandarte, el Levante le tiene tomada la medida al Betis, que quiere sacarse esa espinita con un triunfo que lo asiente en la zona europea antes de la pausa de selecciones.

No se esperan grandes cambios en el once verdiblanco, pese a que Pellegrini sí tiene en mente tocar alguna pieza que permita aumentar el rendimiento de su equipo. Desde la portería, donde se ha reabierto el debate en torno a Joel Robles y Claudio Bravo, a la medular, en la que Guardado podría perder su sitio para que entrase algún jugador de un perfil más ofensivo como Joaquín, Pellegrini ha manejado alternativas para buscar un plus que permita a los verdiblancos gobernar el duelo.

También estarán atentos en el Betis a Jesús Gil Manzano. Será la segunda vez que el árbitro extremeño dirija a los heliopolitanos en esta temporada, pero su última y polémica actuación está muy reciente en la memoria. Aunque el Betis acabó venciendo en Villarreal, el penalti que le señaló a Emerson por unas supuestas manos generó polémica en la entidad, debido a esos agravios que han aumentado con la existencia en el VAR.

Pero si el Betis ha dado un salto en este nuevo año, también el Levante ha dado un paso más e incluso los de Paco López, semifinalistas en la Copa del Rey, quieren soñar con la clasificación europea, de ahí que acudan a Heliópolis en busca de la victoria. Con una mejora de sus prestaciones defensivas y con esa velocidad y calidad en los metros finales que ya tenía anteriormente, el Levante se quiere colar en la zona noble de la Liga para consolidarse como el mejor equipo de Valencia, justo una semana después de vencer en su derbi.

A falta de once jornadas para el final del campeonato, cada partido se afronta ya casi como una final, y con esa mentalidad llega al Betis a este duelo con el Levante. Una victoria ante el conjunto granota dejaría en el recuerdo la derrota en el derbi y asentaría a los verdiblancos en zona europea.