La Liga, misión para la Copa

La parroquia verdiblanca aguarda con muchísima ilusión la cita del próximo 23 de abril en La Cartuja, con esa final de la Copa del Rey ante el Valencia muy presente. Pero hasta ese día, el Betis tiene por delante la Liga y Manuel Pellegrini no se desvía ni un ápice de su camino, teniendo los cinco sentidos puestos en el partido ante Osasuna.

Así lo dejó muy claro ayer en rueda de prensa, pues considera que la mejor forma de llegar al choque ante el cuadro de Mestalla es alcanzando un nivel importante en el torneo de la regularidad: "No podemos pensar más allá. La mejor manera de llegar a la final es que el equipo esté con un rendimiento alto. Estamos todos concentrados y conscientes de que seguimos en la Liga. La mejor manera de llegar bien a la final es intentar de ganar cada partido con rendimientos individuales exigentes".

Más claro, imposible. La exigencia y la ambición del entrenador del Betis es máxima. No quiere descartar nada. Al contrario, quiere luchar hasta el final por poder jugar la Liga de Campeones la próxima temporada o, al menos, agarrar con fuerza la plaza de Liga Europa, consciente de que en el caso de perder la final de la Copa del Rey será la Liga la que les dé a los de Heliópolis la opción de volver a jugar competición europea otra campaña más: "La ilusión que se ha generado en los hinchas es importante. Eso va por un lado y por otro, la parte técnica. No creo que a ningún hincha del Betis le gustara perder contra Osasuna el domingo. Son dos cosas distintas. Ahora jugamos de local, tratar de ganar tres puntos, se topan Barcelona contra Sevilla y se podrían recortar distancias, y también está el poder mantenernos en Europa League. Tener un buen rendimiento, ganar la Copa, y si no se gana estar en Europa a través de la Liga".

Pellegrini quiere superar los registros y metas conseguidas la temporada pasada, de ahí que en su discurso siga desprendiendo esa mentalidad ganadora que les ha inculcado a sus jugadores, como se viene demostrando ya desde la pasada temporada. "En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Lo más importante es ganar a Osasuna y después al siguiente. No pienso en el futuro, sólo en el presente. Ojalá que el puntaje nos permita lograr competencia europea y nos permita mejorar la temporada pasada. La mejoramos en la Copa del Rey, jugamos la Europa League, que no la jugamos el año pasado, cuando hicimos 61 puntos y ojalá tengamos esa ambición para hacer más", señaló el Ingeniero, que una vez más fue contundente al ser cuestionado por las ausencias que tendrá para el encuentro ante el conjunto pamplonica.

El chileno confirmó que no podrá contar con Canales ni Borja Iglesias, que se unen a las ausencias ya sabidas de Pezzella y Fekir por sanción, confiando, como viene haciendo toda la campaña, en el plantel, que le ha respondido a un nivel muy alto cuando se han producido bajas de jugadores importantes. "En cuanto a las bajas tenemos a Pezzella y Fekir, sancionados. En cuanto a lesionados tenemos a Borja y Canales, que tampoco van a estar disponibles para este partido, más Camarasa y Montoya. Durante todo el año he tenido la misma postura. Ojalá pudiera tener siempre 25 jugadores para elegir. Nunca nos hemos quejado de los lesionados o suspendidos. Se estructura un plantel para hacer una temporada de acuerdo a la realidad económica. Nos tocó ir a jugar ante el Zenit sin Canales y sin Fekir y el equipo respondió. Soy exigente con el rendimiento de los jugadores", recordó Pellegrini, que ve en la Liga el camino adecuado para que el Betis llegue al compromiso frente al Valencia en buen estado físico y mental para poder conquistar el título. La Liga, misión para la Copa.