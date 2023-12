Llega la hora de William Carvalho

El Betis tiene este jueves un encuentro muy importante en la Europa League ante el Rangers, en el Benito Villamarín, donde se juega el pase como primero del Grupo C para ir directamente a los octavos de final sin tener que jugar ese play off contra un equipo de la Liga de Campeones, lo que cargaría con dos partidos más su exigente calendario. Y para esta cita ante el equipo de Glasgow necesita el cuadro de Heliópolis a un futbolista que este curso, mermado en parte por las lesiones, no termina de arrancar: William Carvalho.

El 14 del Betis no empezó la presente campaña con buen pie, ya que se lesionó en el derbi disputado en pretemporada en tierras mexicanas por una dolencia muscular en el gemelo derecho que le hizo perderse los seis primeros encuentros de Liga y el comienzo de la fase de grupos de la Europa League. Fue en Los Cármenes (1-1) donde tuvo sus primeros minutos de este curso, estrenándose ante su afición en el choque ante el Valencia, donde en la media hora de juego que disputó cuajó una buena actuación, la cual destacó Manuel Pellegrini en la sala de prensa: "Que juegue William va a depender de su rendimiento. Ya dije hace dos años que este equipo es peor sin él. Tiene una facilidad de jugar al fútbol tremenda y aún no lo hemos podido juntar con Isco y Fekir. Me alegro mucho de tenerlo recuperado después de mes y medio. Ojalá sea un gran aporte para el equipo".

Declaraciones que demuestran la importancia que el chileno le ha dado siempre al centrocampista luso, reconociendo, incluso, que se equivocó en la pretemporada en la carga de minutos a su futbolista. “Estuvo 40 días lesionado, de lo que me hago responsable. Jugó 90 minutos en un partido de pretemporada en el que tenía que haberlo dosificado antes, pero por distintos motivos lo jugó completo”, comentó recientemente Pellegrini en una entrevista en Relevo.

Eso sí, también el preparador heliopolitano no duda en apretar y exigir a William Carvalho, pues considera que tiene unas muy buenas cualidades. "Para mí es un jugador de unas condiciones técnicas y visión tremenda, pero hay que estar permanentemente encima de él para que dé el máximo de lo que puede dar y no sólo jugar un buen partido. Es mi manera de pensar. Uno tiene que rendir de acuerdo a lo que es capaz, si baja un poco, aunque sea mejor que el resto, ya no sirve. El gran mérito de Messi o Cristiano ha sido ése, exigirse ser los mejores y ganar. Si tengo tres Champions, quiero la cuarta; si tengo 40 goles, quiero 50. Es la lucha que tenemos con William Carvalho, que tiene que acostumbrarse a rendir en su máximo, que es muy alto, en todos los partidos que juegue. Para mí William Carvalho tiene que estar en la selección de Portugal y si no está es por algo, ésa tiene que ser su exigencia. Capacidad tiene, nivel tiene, y esa exigencia en el día a día estamos intentando lucharla con él", concluía Pellegrini.

Después de aquel partido ante el Valencia, el rendimiento posterior de William Carvalho fue bastante irregular y, de nuevo, los problemas físicos le hicieron parar. Así, en el minuto 52 del partido en casa ante Las Palmas tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado. El portugués sufrió una microrrotura muscular en los isquiotibiales que le hizo ser baja para los partidos en Praga frente al Sparta, ante el Almería y el Real Madrid en Liga y ante el Villanovense en la Copa.

Ahora, después de haberse recuperado y entrenar con normalidad con sus compañeros, el Betis necesita a William Carvalho para esta última cita europea de la fase de grupos. Sokratis, Chadi Riad y Altimira no están inscritos y Marc Roca actuará de central junto a Pezzella, como viene siendo habitual. Llega por tanto la hora de que el medio centro luso reactive el modo cápsula.