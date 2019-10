La vida de Loren en el Betis ha cambiado en cuestión de semanas. Tras las dudas con las que acabó la pasada temporada, el marbellí ha comenzado la temporada en racha y con sus seis goles aparece como el Pichichi de la Liga junto a Gerard Moreno, una cuestión en la que ha sido clave el apoyo de Rubi.

"Ha sido un verano raro. No sabía que iba a pasar conmigo, después de la temporada que venía había dudas. Se hablaba del tema del delantero, que es lo de cada verano. Era lógico que los cambios tenían que firmar. Hasta que llegó Rubi y la primera conversación fue de plena confianza llegara quien llegara. No estaba Borja, pero me dejaban en segundo plano. Yo dije que podíamos jugar juntos, que nos podíamos complementar. Ha sido como dije, por mi suerte ha pasado y ahora toca disfrutarlo", ha explicado Loren en la televisión del Betis, en los que ha ahonda en esta cuestión: "Cuando llegan nuevos técnicos tienen charlas, pero me sorprendió en cómo me conocía, había visto vídeos míos del Betis Deportivo. Fue una de las cosas que me marcó. La confianza que me dio desde primera hora, en pretemporada no me salían las cosas, pero la confianza siempre ha estado ahí. A mí me la transmite, lo que quiere decirme y lo que tengo que mejorar. La comunicación con el entrenador es buena, me gusta".

Dentro de esas incógnitas sobre Loren, el propio delantero admitió que estuvo a punto de salir en los últimos días del mercado. "Llegaron varias ofertas, pero alguna no me interesaba. La de Rusia fue a última hora del mercado y me lo replanteé muchas veces, era una oportunidad buena. Pudo ser intuición, pero me llamó el corazón y dije que me quedaba aquí. No me gustaría salir del Betis como hubiera salido si me iba. Quiero irme bien, dejándome todo aquí", ha explicado el punta, que también ha repasado otros temas.

Año anterior

"Fue raro, las ocasiones que tenía, que eran pocas, no las metía. Estás jugando y sabes que vas a tener una y quieres meterla. Para que tu nombre suene hay que meter goles. Quería aportar tanto al equipo que no hice lo que quería".

Cambio

"Sigo siendo el mismo, no he cambiado nada, En las malas y en las buenas siempre he tenido una sonrisa y actitud. Ahora la pelota me entra de cualquiera manera. El primer partido empecé así, y para los delanteros y para mí por como venía fue muy importante. También la ayuda del cuerpo técnico y los compañeros. El año pasado no entraba ni a la de tres

Relación con Borja Iglesias

"El año pasado en el campo del Espanyol quería su camiseta. Habíamos hablado poco, pero había complicidad. Del año del Betis Deportivo, cuando él estaba en el Celta, teníamos el pique de quién sería el Pichichi de Segunda B. De ahí lo conocía yo y supongo que él también".

Gol especial

"Todos son especiales, muchos han significado cosas, pero los del debut no los cambio por nada. Era en casa y sirvieron para darle la victoria al equipo. Me quedaría con el del Camp Nou por más bonito, pero por significado los del Villarreal".

Selección

"Hacer la pretemporada ya fue una cosa grande, aunque ahora quedaría en segundo plano por lo que vino después. Ahora sueño con la selección y si puede ser con el Betis, mejor. En el marco en el que están los internacionales, me gustaría estar a mí. No me obsesiono, pero sí me gustaría".

Cifra de goles

"Nunca me la he marcado, puede ir en contra tuya si te obsesionas con lo que te has propuesto. Puede ser la temporada que más goles meta, pero tranquilidad. Espero que sí sean muchos goles en el Betis".

Apoyo

"El primer año que debuté, de la gente recibí unas cuantas ovaciones. Pero me quedo con la última (ante el Levante) por todo lo que pasó el año pasado. Mucha gente dudaba de mí, que ahora me reconozcan la parte buena es lo que más emocionó, aparte del partido y los dos goles. El trabajo y no rendirse".