Luiz Henrique, un punto de inflexión

Uno de los futbolistas destacados en el triunfo del Betis ante el Granada fue Luiz Henrique. El brasileño cuajó una muy buena primera parte, en la que generó ocasiones muy claras de gol para los verdiblancos, dejándose ver tanto por la banda derecha como por la izquierda para mostrar sus buenas condiciones técnicas en el uno contra uno.

Su mejor actuación en lo que va de temporada después de ofrecer un nivel de apatía y de irregularidad muy alto, de ahí que sería una buena noticia para el conjunto heliopolitano que el ex del Fluminense mantuviera e incluso elevara su potencial después del choque del pasado sábado, que debe ser un punto de inflexión.

"Estoy contento con mi partido. No sólo el mío sino también con el del grupo. Sufrimos un poco, pero lo importante es que salimos ganando", dijo Luiz Henrique al final del encuentro en los medios oficiales del club verdiblanco. "El míster me dice que me quede abierto para encarar al lateral del otro equipo. Voy a seguir así, trabajando", agregó el extremo, que ya piensa en la cita ante el Barcelona: "Toca seguir adelante. Luchamos desde el principio, queríamos ganar y ganamos. El Granada es un equipo muy bueno y ahora ante Barca tenemos un partido difícil. Desde el principio vamos a salir a ganar al Barça".

Mientras Luiz Henrique se centra en el trabajo diario, su futuro está rodeado de cierta incertidumbre. Equipos brasileños, como el Fluminense, el Corinthians y el Flamengo, han mostrado un fuerte interés en contar con sus servicios. Sobre todo, el club rojinegro de Río de Janeiro, que según publica globo.com pondrá rumbo este lunes a España con su director ejecutivo, Bruno Spindel; y su vicepresidente, Marcos Braz; al frente para negociar de primera mano con el Betis. Además, equipos de la Premier League también están siguiendo al brasileño, un escaparate de gran nivel.