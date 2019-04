Marcelino: "Intentaremos que la posesión del Betis sea de centrales"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, ha ofrecido esta tarde su conferencia de prensa previa al duelo contra el Betis, en la que no ha ofrecido pistas sobre el once que dispondrá en el Villamarín, a la vez que ha resaltado la importancia de medirse a un rival directo en la pugna europea. "Ganar significaría acercarnos mucho a la Champions", ha comentado Marcelino, que tiene ese reto en este final de temporada.

Aseguró Marcelino que el Valencia sería cuarto si consigue un pleno de triunfos en este sprint final, una afirmación en la que ha insistido en su rueda de prensa. "Lo mantengo pero es muy difícil ganar los partidos, todos los equipos nos jugamos cosas importantes, pero de darse ese hecho tendríamos un porcentaje muy alto de meternos en Champions. Hay que ir partido a partido, sumar tres puntos mañana contra un rival muy complicado que también se juega meterse en Europa. Ganar significaría acercarnos mucho a la Champions y dejar al Betis a nueve puntos, además del golpe moral y la dinámica del equipo", ha indicado el técnico ché, que ha analizado sus duelos con el cuadro verdiblanco: "Van cinco enfrentamientos y no hemos perdido ninguno en dos temporadas, mal no lo hicimos. Todos se han parecido bastante en la forma de desarrollarse, otra cosa es la forma de solucionarse. La posesión es su arma principal de juego, nosotros intentaremos pelearla, aunque lo lógico es que ellos la ganen. Intentaremos que sea lo máximo posible que su posesión sea de centrales porque alejaremos el balón de nuestra portería y que sus hombres clave no participen".

Sobre su once de mañana, Marcelino no ha ofrecido pistas. "No está decidido si jugará Guedes arriba o en banda y tampoco si jugará Rodrigo o no. Pero se podrían dar las dos circunstancias, que juegue uno o los dos, o ninguno. Hay jugadores que tienen secuelas y mañana decidiremos", ha comentado el técnico, que tampoco ve el partido ante el Betis como un ensayo para la final de Copa: "No tiene nada que ver, ahora es contra el Betis, en su campo, que ya hemos jugado en Copa y en juego hay tres puntos, vamos a intentar ganar. Es un partido importante, no decisivo, pero importante".

Sobre el estado físico de su plantilla, el asturiano resaltó el rendimiento de su equipo en los últimos meses. "Desde nuestra opinión, el fútbol actual sólo te permite ver lo inmediato, analizar los datos y es lógico que el estado mental y físico, el futbolista esté a tope o tenga altibajos, pero no, nosotros el 20 de agosto queríamos ganar el primer partido, luego el segundo... Los equipos de Marcelino se caen en la segunda vuelta y éste no se cae", ha comentado.