Incógnitas aún por resolver en la recta final del mercado

Este martes es el último día para el cierre del mercado de fichajes y los movimientos siguen latentes en el Betis. Sobre todo, en cuanto a las salidas se refiere, pues en las últimas horas hubo novedades en cuanto a Diego Lainez, que ya se encuentra en México, y Loren, cuya marcha a Las Palmas no termina de cerrarse.

Además, el club verdiblanco, pese a las dificultades económicas, aguarda alguna esperanza de poder incorporar a alguien más que Abner, con el nombre de Ayoze aún presente dentro de una baraja que se ha ampliado para poder reforzar la parcela ofensiva.

El caso de Lainez es que está muy próximo a cerrarse. Sólo falta la oficialidad entre clubes, pues el joven futbolista mexicano ya se encuentra en su país y apareció, incluso, lució a su llegada una sudadera deportiva oficial del Tigres, club en el que continuará su carrera. "El proyecto de Tigres es un proyecto interesante. Siempre han mostrado interés de parte de Mauricio Culebro. Lo conozco desde hace mucho tiempo, siempre ha estado ahí el interés desde que me fui a Europa. Estoy muy contento. El proyecto de Tigres es interesante, es una oportunidad y un reto muy importante", declaró Lainez.

Si definido parece ya la salida del azteca, enquistada continuaba ayer la de Loren a Las Palmas. Desde el pasado viernes llevan ambos clubes tratando el tema de incluir o no una opción de compra obligatoria y la cantidad en el caso de ser aceptada, finalmente, por el conjunto canario. De momento, la operación no se ha roto, pero el delantero marbellí, salvo sorpresa, o acaba saliendo a Las Palmas o todo hace indicar que no se moverá de Heliópolis en lo que resta de temporada.

Con la salida de Loren, el Betis podría incorporar algún refuerzo para el ataque, con el nombre de Ayoze todavía presente. No obstante, el Villarreal, pese a que ayer Quique Setién veía complicada la llegada del tinerfeño por la vuelta de Jackson, sigue tratando de cerrar la operación. "No voy a hablar de jugadores que no están aquí. Es un buen jugador, ya lo he dicho. En principio de darse el caso la salida de que Jackson hubiera sido un buen refuerzo y lo hubiéramos aceptado, si hubiera sido él, que no estaba claro. Aunque ahora espero que nos quedemos como estamos", indicó en rueda de prensa.

También está por ver qué ocurre con otros jugadores béticos tanteados por equipos de Primera, como Willian José, sondeado por el Celta; y Paul Akoukou, en la agenda del Espanyol. También podría salir Camarasa. Muchas incógnitas que muy pronto van a quedar resueltas.