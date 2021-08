Montoya, con ganas de reivindicarse

Martín Montoya tiene ganas de reivindicarse. El lateral del Betis no ofreció el rendimiento esperado la pasada temporada y ha vuelto con el deseo de mostrar su verdadero nivel. "Se me quedó un sabor agridulce", ha reconocido el lateral en los medios oficiales del club.

"A nivel personal no fue como me hubiera gustado, a nivel grupal fue perfecta. Un año difícil por el comienzo de curso pero conseguimos el objetivo de club, pero a nivel personal no fue de las mejores temporadas que he tenido. Se juntó todo, el Covid un mes, tobillo dos semanas y luego entrar costaba. Fue difícil. La temporada pasada se me quedó un sabor agridulce", ha comentado Montoya, que ahora tendrá que ganarse el puesto ante Sabaly: "Siempre hay competencia en cualquier equipo y cualquier posición. Tienes que luchar y dar tu mejor versión para que el míster decida. Es una temporada larga, con muchos partidos y creo que tendremos un plantel para cubrir todas las necesidades de tantos partidos que habrá".

Sobre la pretemporada, Montoya ha indicado que siempre es más fácil cuando se conoce al entrenador. "Ya sabemos lo que nos pide y cómo quiere jugar. Somos la mayoría de jugadores del año pasado, un gran grupo que hace una piña fuerte. Este año tenemos que intentar hacer una buena temporada también. ¿El grupo? El equipo, de 10. Nunca hubo malos rollos. Todos unidos. Yo conozco a compañeros con los que he compartido vestuario prácticamente de toda la vida, los nuevos también se adaptan muy rápido, muchos españoles… Creo que somos un gran plantel", ha señalado el lateral, que ha finalizado hablando del primer partido de Liga: "Hay muchas ganas de empezar, aunque no va a ser fácil. El primer partido contra el Mallorca allí, recién ascendido. Están con toda la ilusión y al final todos los partidos son difíciles".