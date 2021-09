Pellegrini: "Hay que acostumbrarse a jugar dos competiciones distintas"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido de este jueves ante el Celtic, tratando los siguientes temas.

La vuelta de Europa al Villamarín

"El mérito del año pasado fue jugar Europa League. Hoy día comenzamos un torneo siempre muy motivador. Un plus adicional a LaLiga. Hay que acostumbrarse a estar en dos competiciones distintas. El lunes logramos un gran triunfo en Granada y ahora tenemos que mentalizarnos para clasificarnos en esta primera etapa. Estamos todos ilusionados, ahora hay que demostrarlo en la cancha con rendimiento".

La Liga de Campeones con el Málaga

"Tuvimos la fortuna con Joaquín de jugar la Champions en Málaga. Creo que más que nunca, como técnico, fue la Champions más motivadora porque se encontró un grupo que económicamente tuvo problemas importantes y vimos la ilusión de poder alcanzar la gloria deportiva. Pasamos a segunda ronda invictos y luego en cuartos de final pasó lo que pasó. Hoy tenemos la misma ilusión, para eso hay que tratar de mentalizarnos como grupo y estar convencidos, y el grupo está preparado para demostrarlo mañana y después veremos el partido siguiente".

El Celtic

"Hemos estudiado al rival. Es un equipo que está permanentemente jugando Champions o UEFA. Y está acostumbrado a ganar títulos. Nos medimos a un equipo grande, con un fútbol característico, pero no vamos renunciar a nuestra manera de jugar independientemente de quién sea el rival. Vamos a jugar mañana contra un gran equipo, con buenos jugadores, como Joe Hart, con el que trabajé en el Manchester City. Estamos preparados para jugar nuestro mejor partido porque los tres primeros puntos son importantes. Tengo todo el respeto al Celtic".

¿Le ilusiona esta competición?

"Me ilusiona mucho llegar lo más arriba posible en cada competencia y más en un club tan popular en el que un logro se revaloriza el doble. Pero eso hay que demostrarlo. No hay que pensar en ilusionarse en el futuro, sino tener la cabeza centrada en el presente. Si ganamos daremos un paso adelante que es clasificarnos a la segunda ronda de la Europa League. Estamos ilusionados, pero hay que demostrarlo".

Haber jugado el lunes y Celtic el sábado

"Hubiera sido mejor jugar antes y tener más descanso. Por otro lado la situación está hecha y no vamos a poner excusa. Tenemos un plantel preparado para tres competiciones. Hay que tratar de armar un once ganador y eso no debe servirnos de excusa para mañana".

La figura de Joe Hart

"Guardo buenos recuerdos. Era el portero número uno en Inglaterra, también en la selección, trabajamos juntos tres años, ganamos el título. Hart tuvo que ir al banquillo en tres o cuatro partidos y ayudó a su compañero, por eso no hablo del portero sino de la persona. Me demostró por qué era el número uno en Inglaterra. Es un buen portero y una buena persona".

Bartra

"Hay que esperar al parte médico oficial, pero será un par de semanas. Esta competencia de la Europa League es muy difícil, más que la Champions, no por el nivel de los equipos, sino por la exigencia de los partidos de llegar los viernes por la noche y jugar domingos. Esperamos que se recupere lo antes posible".

El rol de Joaquín

"Lo grave de Joaquín sería que se conformara con jugar quince minutos. Es la mentalidad la que le ha permitido en esta edad ser competitivo. Esa autoexigencia es muy positiva para el plantel. Si no tuviera esa actitud sería un indicio de que no está competitivamente a nivel mental, pero está todo el día molestando por el mismo tema (risas)".

Ajeti, delantero del Celtic

"Es un delantero joven con nivel. Está también en la selección de Suiza y es un delantero al que tenemos que prestar atención".

Canales

"Todos los jugadores están preparados para jugar tres partidos a la semana. Vamos a estar tratando de sacar el máximo provecho de los 25 jugadores que tenemos. Sergio veía arrastrando algunos problemas, pero si estuviera al cien por cien también sería dosificado. Sergio es profesional que se cuida mucho, lo importante es que cada uno aporte en los minutos que tenga".