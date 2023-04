Pellegrini: "La sanción a Canales la encuentro lamentable"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido ante el Atlético de Madrid, tratando diferentes cuestiones.

Canales

"Primero, la sanción la encuentro lamentable desde el comienzo. No es la mejor manera de mostrar autoridad dentro del campo. Casi un mes después se reinició un tema que ya no daba para más. No hubo insulto ni reclamo fuera de contexto y encima cinco partidos. Perdemos mucho como equipo y pierde también el fútbol y la Liga. Es un tema para analizar profundamente".

Trabajo de Simeone

"Un rendimiento excepcional. El trabajo que ha hecho el Cholo con su equipo es extraordinario. Está en un buen momento, independientemente de algún bajón".

Sabaly, Abner y Luiz Felipe

"Sabaly nunca se sabe el tiempo. Sería raro que menos de tres semanas sin participar. Los otros sí están citados".

Estado de Juan Cruz

"Está en su última etapa de recuperación. No va a jugar ni con el primer equipo ni con el filial. De completar una cantidad de entrenamientos para que le dé el alta. Le falta un paso para que el área médica le dé el alta".

Ganar en el Metropolitano

"La clave pasa por muchos aspectos. Jugamos ante un gran equipo como el Atlético de Madrid. Son partidos que no permiten errores ni distracciones. En la estadística no me fijo. Cada partido es distinto y siempre le digo a los jugadores lo mismo".

Estilo atlético de Madrid

"Uno puede gustarle o no los distintos estilos en fútbol. Pero el logro de Diego es reconocible. Estilo práctico, resultadista y lo maneja a la perfección. La ambición, ilusión y exigencia tiene que estar siempre de la mano de la realidad. Nos enfrentamos a un rival con cinco veces un presupuesto nuestro. Aquí en casa mala no tuvimos fortuna en los resultados. Ellos nos superaron en casa. Intentaremos superar al Atlético y si no lo logramos es porque ellos hicieron un gran partido para superarnos".

Ilusión Champions

"Es una ambición, una ilusión y una exigencia que hemos tenido siempre. Superar lo hecho con anterioridad. Toda esa ilusión siempre desde la realidad. Intentaremos hacerlo, nuestra mentalidad es superar lo de la temporada anterior. Al menos, clasificarnos para Europa. Estamos concienciados para intentar mejorar. Si no logramos es porque otros equipos con más presupuesto lo demostraron en el campo".

Rodri

"Yo lo que veo es que los futbolistas no tienen posiciones. Tienen que ocupar distintas funciones en el campo. Si Rodri ha ido mejorando es por su juego, no por su posición".

Momento de Luiz Henrique

"Esperamos que Luiz Henrique mejore. Lleva quince meses sin descanso y había que dosificarlo. No cargarlo más. Él mismo se exige, entrena bien y ojalá tengamos un aporte importante de aquí al final de temporada".