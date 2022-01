Pellegrini: "El derbi sufrió un gran daño y todo lo sucedido merece una investigación"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa sobre todo lo que ha sucedido en un intenso derbi.

Balance

"Primero, contento por estar en la ronda siguiente de la Copa. Nos tocó el derbi y eliminamos al Sevilla. Amargado también porque se ha hecho un daño al fútbol muy grande, producto de un descerebrado, de un acto que no tiene justificación alguna. El derbi sufrió un daño muy grande también. La gente de la televisión, gradas vacías... Había sucedido muchas veces en otros campos y no se suspendían partidos. Es una versión distinta a la del Sevilla, pero no paso de ahí. Tenemos ahora la obligación de ganar el martes al Alavés. Queremos mejorar lo del año pasado, y ojalá mejoremos también la clasificación a Europa League League en LaLiga. Estamos concentrados ahora en la siguiente ronda y en la Liga, que jugamos martes y viernes".

Espinita

"El año pasado jugamos dos partidos muy buenos contra el Sevilla, empatamos y erramos un penalti y en el segundo, siendo superiores no se dio el resultado. Este año con diez ganó el Sevilla. Mi necesidad es ver al equipo jugar bien y ganar algo importante en los campeonatos. Me alegro que estén los hinchas contentos. Personalmente no necesitaba ninguna necesidad personal. Muy importante para el hincha del Betis, pero lo más importante es jugar en Europa y estar en la Copa. Que la suma de todos los partidos del año nos den logros a la institución. No cambio ganar dos veces al Sevilla y no clasificarnos para Europa".

Mensaje a la afición

"Estoy contento y amargado, me hubiera gustado tener a cincuenta mil personas celebrando el triunfo. Inexcusable lo que sucedió. Hubiera sido más bonito con público en el estadio. Se ganó con el estadio vacío, como en la pandemia. El fútbol no es lo mismo sin hinchas, estoy contento por ellos, felices por seguir adelante en la Copa".

Lopetegui

"Con Julen estamos de acuerdo en el hecho que se produjo, tirar un objetivo a un jugador de fútbol. Creo que eso merece una buena investigación. Dos versiones distintas. Por el daño que se le hizo al fútbol es importante hacer una investigación. El daño al futbol es tan grande que merece una investigación, repito. No se puede jugar sin público. Cada uno tiene su versión. Un tubo de plástico de esa distancia no sé si puede producir tanto daño, pero para eso hay informes médicos. El daño al fútbol está hecho y hay que ver quiénes son los responsables, partiendo del repudio total al que tiró eso al campo".

Análisis del partido

"Hay dos partidos distintos. Ayer y hoy. El de ayer, tuvieron una oportunidad y marcaron, nosotros varias y no lo hicimos. Tuvieron en el 93 un cabezazo al poste y no recuerdo otra. Hicimos nosotros un buen gol, otro anulado por fuera juego. Partido disputado que el que marcó ganó. Pasó hoy al revés del año pasado. Fuimos superiores al Sevilla. Salimos a buscarlos, a apurarlos en la salida del balón. Con tres buenos creadores como Fekir, Carvalho y Canales, y protegiendo las bandas y en las pocas jugadas que producimos ambos equipos en las áreas ganamos el partido".

Investigación

"No deslizo nada. Me alegro por Jordán, que esté en casa sin problemas. El daño al fútbol es muy grande y hay que investigarlo".

Actitud de sus jugadores mofándose de Jordán

"El daño al fútbol es muy grande con consecuencias importantes. Merece una investigación. Es lo que hay que evitar, el derbi aquí en Sevilla es muy importante, con dos hinchadas en una rivalidad positiva y no en redes sociales ni actos de agresión".

Crecimiento

"Ojalá podamos crecer en todos los aspectos deportivos, en todo lo que uno como técnico cree que puede darle a la institución. Tener una campaña donde el club vaya creciendo y juegue Europa y haya formación. Eso es más importante que ganar a tal rival".

Sabaly

"Me alegro por él. Han pasado seis meses desde que llegó. En el último partido con la Roma sufrió una lesión grave. Se ha recuperado con profesionalidad. Me produce alegría verlo jugar. Demostró que va a ser un aporte importante para el Betis. Me alegro por él. Héctor ayer sufrió un codazo que tenía la boca hinchada, estaba mareado y no pudo jugar ni ir al banquillo".