Pellegrini: "Queremos acabar con una victoria y buen juego"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la que ha analizado la temporada actual.

Acabar con un triunfo

"Por supuesto, sellamos la clasificación europea lo antes posible. Lo logramos con la Conference y después la Europa League en Girona. Ahora queremos despedir la temporada con nuestro púbico con una victoria y buen juego."

Valoración de la temporada en general

"La temporada actual es una muy buena temporada. En la historia del Betis no se había hecho tres veces seguidas ir a Europa. Algo muy importante. En las 38 jornadas hemos estado en puestos europeos, refleja la regularidad del plantel. Los puntajes son muy parecidos entre cada una de las temporadas. Esto indica la madurez y regularidad del plantel. En estos últimos partidos de esta temporada hubo alguna crítica sobre si se le hizo largo el campeonato al Betis y de los últimos cinco partidos hemos hecho muchos puntos, 10 de 15, un puntaje de equipo de Champions. En todos los aspectos la temporada ha sido completísima y muy buena. Nuestro objetivo está ampliamente cumplido".

Margen de mejora la próxima temporada

"Siempre se puede mejorar en todo. Primero, en la mentalidad y en ser ambicioso y querer más de lo que se consigue. Que la exigencia vaya en aumento. Futbolísiticamente, mejorar en todo, encajar menos goles y hacer más goles a favor. Intentar obtener más puntos ante equipos que están por encima de nosotros, pero más allá de eso, mantener el espíritu competitivo. Hay una realidad económica también".

Joaquín, titular

"Lo de Joaquín es un record muy importante. Lo tiene al alcance de la mano, es una leyenda que ha dejado grabada su nombre. Veremos a ver cuál es el mejor equipo. Ya veremos mañana si comienza o tiene después algunos minutos".

Personal

"Personalmente estoy muy conforme con la temporada. Siempre tenemos que tener una ambición y exigencia mayor. Encontré esta temporada parecida a las otras. La primera vuelta, en la primera temporada, fue la más baja. Después mejoramos en la segunda vuelta, en la siguiente campaña vino la Copa del Rey. Fue mucho mérito del equipo y no descuidamos la Liga. Tercera temporada con algún traspiés importante. No contamos con cinco jugadores en tres jornadas pero el resto del plantel sacó los puntos necesarios. Volvimos a hacer algo que parece fácil y no es fácil jugar en Europa y no descuidar la Liga y volvernos a clasificar para Europa. Me dolieron mucho las dos eliminaciones en la Copa y Supercopa. Al final, el logro total nadie no puede sentirse satisfecho".

El Valencia

"Va a ser un partido difícil. Equipo grande en situación complicada. No es la historia ni el potencial del Valencia como plantel. Tiene muy buenos jugadores. Pero nosotros queremos despedirnos en nuestro estadio con un partido completo. Ojalá que el rendimiento individual sea alto. Ambición, siempre".