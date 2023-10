Betis: Pellegrini, el aval para poder resistir

La situación del Betis no es catastrófica (está a dos puntos de la zona europea), pero el empate en Vitoria antes del segundo parón sí dejó algunas sensaciones preocupantes en cuanto a juego, planificación y rendimientos individuales.

Un cúmulo de circunstancias que cuentan con el aval de Pellegrini para que la temporada no torne en un curso mediocre y la llama de la ilusión se mantenga viva en la parroquia bética, de ahí que el momento que vive el cuadro de Heliópolis requiere de un análisis pausado con dosis de autocrítica y exigencia, confiando en que los verdiblancos retomen la senda de la regularidad de la mano del preparador chileno, que pese a los errores que pueda cometer sigue siendo la figura más fiable en el club de La Palmera.

A mejorar En Vitoria apareció de nuevo un nivel de juego del Betis bajo, siendo un equipo plano y previsible

El Betis mostró en Mendizorroza un nivel de juego muy bajo. Un equipo verdiblanco plano, por momentos triste, tedioso, resultado de un ritmo de circulación de la pelota lento, algo que también se ha visto más de una ocasión en los partidos ya disputados en la presente campaña. Esto provoca que se vea un Betis previsible, que no domina las áreas, y que el rival, con muy poco, le haga siempre daño.

Equipo previsible No termina el Betis de dominar las áreas, cualquier rival le hace daño con muy poco

El Alavés sacó a relucir todo esto y tampoco los cambios aportaron nada en cuanto a nivel ofensivo, otro problema que tienen los verdiblancos: falta de acierto de cara al gol y generación de ocasiones, pues en la segunda parte en Vitoria el Betis no remató a puerta. Y todo esto sin olvidar el aspecto físico –jugar jueves y domingo requiere de una plantilla más amplia que la actual–, las lesiones, el nivel bajo de refuerzos como Bellerín o Abner –la sombra de Álex Moreno es muy alargada–, el bajo estado de forma de jugadores como Borja Iglesias, Willian José o William Carvalho y, por supuesto, la planificación con ese problema en el centro de la zaga del que ya avisó Pellegrini tras la venta de Luiz Felipe. "Habrá un coste deportivo", dijo el santiaguino porque se quedaba "con dos centrales" disponibles "para treinta partidos". "Ojalá no pase factura", avisó. El tiempo le ha dado la razón.

Bajada El Betis no es fiable a nivel defensivo, ni en el centro ni en los laterales: bajo nivel de aptitud y de rendimiento

Y es que la sensación que transmite la plantilla actual –de la que no hay dudar de su compromiso– es de estar descompensada. Demasiado escalón en cuanto a aptitud entre la portería, los laterales, los centrales y los referentes en ataque con respecto al buen nivel del centro del campo y las bandas. La luz la está poniendo Isco, que está siendo con diferencia el mejor futbolista del Betis en lo que va de temporada. Es normal, al jugarlo casi todo, que pueda acusar en algún momento tal acumulación de minutos, pero las piernas le están respondiendo bien, su calidad es incuestionable y está poniendo calidad arriba, acompañado por algunos chispazos de Ayoze y por la irrupción de un Assane Diao que se ha hecho dueño de la banda derecha del conjunto verdiblanco.

Desnivel La plantilla actual parece descompensada en cuanto al diferente nivel de aptitud en las líneas del equipo

Así, el curso que hasta el momento viene realizando el Betis recuerda también en cierta medida al que firmó el cuadro de Pellegrini en la primera vuelta de su primer año en el banquillo heliopolitano –llegó a estar decimoquinto– hasta que después de Navidad empezó a remontar para lograr la clasificación para la Europa League. A ello se aferra la parroquia verdiblanca, que aguarda, al termino del segundo parón liguero, una mejor versión de su equipo.

Fundamental Necesita el Betis que eleven el nivel baluartes como William Carvalho; si no, aparece el fútbol espeso

Tiene, por tanto, Pellegrini trabajo por delante para recuperar una mejor versión de muchos de sus futbolistas, amén de la necesidad de refuerzos en la parcela defensiva – y hasta en ataque, en cuanto a la posibilidad de que haya cambios en enero en la punta de lanza viendo el rendimiento de los elementos actuales–. Y es que muchos partidos de la temporada pasada el Betis los solventó en base a dejar la portería a cero y demostrar eficacia arriba, ganando partidos por la mínima o con el marcador muy ajustado, lejos de aquel fútbol arrollador de la temporada 2021-22 en los primeros meses de 2022.

Luz El magnífico rendimiento de Isco, la chispa de Ayoze y la aparición de Assane, lo más positivo

Además, no es casualidad que el este Betis haya empatado con el Cádiz (1-1), el Granada (1-1) y el Alavés, conjuntos que en principio están llamados a pelear por evitar el descenso al final de temporada. En temporadas anteriores, estos encuentros, salvo algún borrón, los solía sacar adelante. Ahora, no. "Nos hubiera gustado sumar los tres puntos para seguir avanzando en la tabla de clasificación, pero si no se puede ganar al menos hay que sumar", incidió el preparador heliopolitano tras el empate en Vitoria, haciendo un balance positivo tras llegar el segundo descanso por los partidos internacionales: "Estamos a dos puntos de Europa. Terminamos esta serie de siete partidos en 21 días, que no es fácil, y hay que seguir en la misma senda, porque vamos a tener muchos partidos estando escasos de centrales", apuntó el chileno, dando en la tecla de uno de los motivos que explican por el porqué el Betis no termina de ser más regular.

Razón El chileno ya avisó del "coste deportivo" que tendría la venta de Luiz Felipe sin un recambio

Turno para un reseteo por parte del conjunto verdiblanco en este parón con el objetivo de afrontar el próximo maratón de partidos elevando el nivel de juego, con algo más de fiabilidad en la defensa y más pegada arriba para que las sensaciones no sean las de Vitoria. Así, terminaría de meterse de lleno en el grupo de equipos que luchan dentro de la zona europea. Pellegrini, el aval para resistir.