Quique Setién sobre la Copa: "Será una eliminatoria equilibrada"

Además de repasar la actualidad del Betis antes de medirse al Girona, Quique Setién también se ha referido al sorteo de la Copa del Rey, en la que el equipo verdiblanco quedó emparejado con el Espanyol y evitó un derbi copero, una posibilidad que no gustaba demasiado al preparador verdiblanco. "La exigencia hubiera sido muy alta para los dos", ha indicado Setién, que vislumbra "una eliminatoria equilibrada" ante el equipo periquito.

"Las estadísticas me dicen poco, todos los partidos son diferentes. Si tomamos el partido que jugamos hace poco ante el Espanyol, fue uno de los más duros y de los que más nivel estuvimos fuera de casa ante la exigencia que nos planteó. Va ser una eliminatoria equilibrada, como la de Real, y muy difícil para los dos. Nos puede comprometer muchísimo", ha señalado Setién, que también se refirió a la posibilidad de que hubiera tocado un derbi: "No tenía ninguna preferencia, todos los equipos hubieran sido difíciles. Uno nunca sabe dónde está la clave, a dos partidos... La exigencia de un derbi hubiera sido alta para los dos, hubiera preferido que no. Pero si hubiera tocado lo hubiéramos afrontado igual".

El técnico verdiblanco también fue cuestionado por la reclamación del Levante por la presunta alineación indebida del Barcelona, un asunto que sigue desde lejos. "No sé qué ha pasado, ni me he preocupado. la realidad es que está, siempre que hay grandes equipos con grande jugadores me gusta que estén, si no tienes que jugar contra ellos", ha finalizado.