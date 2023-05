Iraola: "Debemos tener ese punto de acierto y no conceder en área propia para poder ganar al Betis"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este domingo que afrontan el partido contra el Betis con "la máxima ilusión" por ganar porque no están "tan lejos de conseguir algo importante" y por ello deben tomarse este tramo final de curso con "el punto de presión adecuado".

El equipo madrileño, tras los tropiezos de Girona y Athletic Club de Bilbao, si gana al Betis se situaría séptimo, en puestos europeos, por lo que la motivación es máxima dentro del vestuario para afrontar el partido.

"Vamos con la máxima ilusión a hacer un buen partido en Sevilla. La temporada es buena pase lo que pase. Hemos conseguido el objetivo y estamos ante el siguiente paso respecto a la campaña anterior. Esto ya lo hemos hecho, queremos ir un poquito más allá. No estamos tan lejos de conseguir algo más importante pero nos lo tenemos que tomar con el punto de presión adecuado", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

"Ni cero presión ni excesiva. Llevamos ya unas jornadas ahí. Nos está costando más fuera. El calendario es difícil a priori, pero este año ya hemos ganado en campos muy complicados. A rivales muy difíciles. Estoy convencido de que podemos sacar los partidos que nos quedan", manifestó.

El técnico vasco analizó al Betis, un rival al que conocen "bien" de las últimas temporadas. "Somos dos plantillas que no hemos cambiado demasiado. Tienen individualidades muy buenas y alternativas entre los puestos. Lo hemos sufrido en nuestras carnes. Hemos estado relativamente bien contra ellos y no hemos podido ganarles. Siempre han marcado la diferencia de alguna forma. Debemos tener ese punto de acierto, de definición y de no conceder en área propia para poder ganarles", señaló.

El regreso al Benito Villamarín trae "recuerdos positivos" a Iraola, pese a que la pasada campaña en el coliseo bético quedaron eliminados de la Copa del Rey en semifinales de forma cruel con un gol en el tiempo de descuento.

"El equipo dio la cara y se nos escapó en el minuto noventa y tantos. Es un estadio donde la gente aprieta. Es un campo grande, con espacios, donde no nos vale defender. No me gustaría un partido como el de Anoeta, en el que nos limitamos a que no nos llegaran y no pasaran demasiadas cosas. Será un duelo exigente. Tendremos que hacer más cosas con balón porque el Betis si te domina, te hace daño", confesó.

El principal artífice de los éxitos recientes del Rayo es Andoni Iraola, que no se considera entrenador revelación y resta trascendencia a su trabajo. "No hay entrenador revelación sino equipo revelación. Lo de estar de moda tiene su punto bueno y su punto malo. Implica que estás haciendo bien las cosas, pero parece que estás de paso y vas a durar poco. Osasuna, por ejemplo, lleva dos, tres, cuatro temporadas salvándose y cerca de puestos europeos. Valoro su temporada", apuntó Iraola, que no cierra las puertas a seguir un año más en Vallecas.

"Hemos conseguido el objetivo y estamos en conversaciones con el club. Estamos en ese proceso", subrayó. Uno de los que sí seguirá seguro en el equipo la próxima temporada es el extremo murciano Isi Palazón, que renovó esta semana hasta 2028.

"Está dando un nivel muy, muy alto, y durante mucho tiempo. No tiene esos altibajos que suelen ser normales. Llevo tres años con él y siempre ha tenido partidos muy buenos. Los años anteriores quizá fueron un poco más irregulares, siendo duro con él. Pero este año le noto a un nivel de regularidad muy alto, en todo, con balón, en solidaridad, a nivel táctico. Tiene una madurez y una asunción de responsabilidad que al equipo le viene muy bien. Es una gran noticia", concluyó.