Pellegrini, entre la felicidad por el triunfo y su valoración de la planificación

Manuel Pellegrini valoró muy positivamente la forma en la que reaccionó el Betis en la segunda parte para darle la vuelta a la dinámica de un partido que parecía más volcado hacia el Rayo Vallecano. Los cambios tácticos que realizó resultaron determinantes, pero el técnico se congratuló por la ejecución tan oportuna que hicieron sus jugadores más que por su visión estratégica.

"En la primera parte el Rayo tuvo el dominio, pero nos creó ocasiones", comenzó . Nosotros tuvimos una circulación muy lenta, no produjimos en el área contraria, no tuvimos la velocidad y la movilidad para para hacer daño. Y el segundo tiempo fue completísimo, hicimos el gol, creamos dos o tres ocasiones de gol más. Al Rayo le costó mucho aproximarse también a la portería nuestra. Me deja muy contento el partido, porque no es fácil jugar contra este equipo, y más porque pudimos corregir lo que no hicimos bien en el primer tiempo".

El giro táctico y la reacción grupal

"Los cambios fueron tácticos, no por las amarillas. Necesitábamos más profundidad por el costado izquierdo y Juan (Miranda) no la estaba dando. Estábamos en una salida muy lenta y Andrés (Guardado) nos podía dar un poco de más dinámica y Guido también estaba con tarjeta. La salida del equipo fue mucho más rápida", explicó el chileno.

Pellegrini abundó en las razones de ese giro. "Debíamos dar una salida más limpia. Se estaba tirando Marc Roca muy atrás, jugábamos cuatro jugadores en campo nuestro antes de su primera línea de presión. La movilidad de Andrés y los movimientos ofensivos nos permitieron en los primeros cinco minutos ya creamos dos ocasiones en el segundo tiempo. Desde fuera lo vemos los técnicos con más calma y por suerte lo hicieron muy bien en el segundo tiempo".

Willian José y su nuevo brío

También se congratuló del gol de Willian José de falta. "Me alegro mucho por Willian José, que esté haciendo goles. Si hace un gol por partido, por más que no juegue bien, sería Pichichi de la Liga. Tiene que seguir esforzando mucho porque nos puede dar mucho más todavía en el juego y los goles le van a dar confianza y le va a venir bien. Esté él o esté Borja el equipo debe mantener una regularidad, igual que en los otros diez puestos a compartir. Tiene un golpe en el tobillo pero no creo que sea nada serio".

Cuatro bajas importantes y capacidad de respuesta

"Este grupo en la adversidad se pone más fuerte", dijo al ser preguntado por las bajas. "Y empezar el campeonato con cuatro jugadores tan importante como Claudio Bravo, Luiz Henrique William Carvalho y Fekir afuera del equipo, mantiene la idea mía de mirar el plantel, no sólo el equipo, y también disputar las tres competiciones sin dejar la Liga de lado. La fuerza del grupo es alta. Por otro lado tenemos dos dorsales todavía libres, vamos a ver en diciembre que tenemos. A lo mejor me hubiera gustado tener un plantel más amplio, hay alguna carencia, pero también debemos ver a los jóvenes cómo responden. Sabemos la situación económica del club y con este plantel vamos a intentar llegar lo más arriba posible".

Isco, el nuevo líder del Betis

"A mí personalmente no me llama la atención", dijo al ser preguntado por Isco. "Lo conozco hace más de 10 años, lo llevamos a Málaga cuando aún no había debutado en Primera División., Luego se fue al Real Madrid, donde se aprende mucho. Tuvo una participación importante en la Champions, con mentalidad de jugador ganador. Me costó apenas un minutos hablar por teléfono para viniera para acá. Vino con un sueldo absolutamente normal. Y está demostrando que con 31 años tiene muchísimo que dar todavía y me alegro de que eligiera el Betis para demostrarlo".

Abde, Luiz Felipe... valoración de la planificación

"No creo que Luiz Felipe sea vendido ya, podría haber sido hasta el 31 de agosto y ahora sería una irresponsabilidad porque nos quedaríamos con dos centrales. Por esto no tengo problema",dijo el chileno al ser cuestionado si puede haber nuevas tentativas árabes para el central.

También habló de Abde, lógicamente. "La incorporación de Abde va a ser muy importante para nosotros, porque necesitábamos un jugador para irrumpir por la banda con sus características. Vamos a ver en diciembre si esos dos dorsales los necesitamos usar y si no haremos la campaña intentando llegar lo más arriba, con jugadores que se deben ir integrando como Altimira, como Chadi Riad, al que le falta mucha experiencia en Primera, como Juan Cruz o Dani Pérez... Vamos a ir viendo y en diciembre valoraremos la necesidad y la capacidad de traer alguien más, las dos cosas, necesidad y capacidad".

Entonces, en conjunto, ¿qué le parece la planificación? "La planificación me ha parecido bien, con una renovación importante después de tres años, sin dejar de lado la realidad económica. No se ha pagado por nadie un pase. Abde es un jugador que nos hacía falta y ojalá mantenga rendimiento que tuvo en el Osasuna. Es un aporte importante y un esfuerzo que hizo el club en unas condiciones económicas complicadas".