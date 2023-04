Betis - Real Sociedad: Avivar la llama europea

Cita importantísima para el Betis la de esta noche en el Benito Villamarín de cara a ese objetivo de repetir por tercera vez consecutiva una clasificación europea. La ilusión máxima es disputar la Champions, pero no hacerlo, según manifestó ayer Manuel Pellegrini en la sala de prensa, no sería un fracaso.

Y es que ante todo, los verdiblancos lo que quieren es volver a jugar por el Viejo Continente la próxima temporada y si buscan hacerlo en la máxima competición continental de clubes tendrán que ganar obligatoriamente a la Real Sociedad para recortar esa diferencia de seis puntos que existen entre ambos conjuntos en la lucha por la cuarta plaza. Y por otro lado, también tendría una victoria bética un gran valor de cara a seguir manteniendo a raya al Villarreal y al Athletic, los perseguidores más inmediatos de un conjunto heliopolitano en el que la autocrítica ha estado presente desde la derrota del pasado sábado en El Sadar (3-2).

Después de la derrota en El Sadar, con una primera parte muy mala, el conjunto verdiblanco tendrá que salir mucho más intenso a este partido

De cara a este compromiso, Pellegrini podría introducir algunas variaciones en el once inicial después de repetir el mismo equipo ante el Espanyol y el Osasuna. Con Bravo algo tocado (sufrió recientemente un duro golpe en el pecho), todo apunta en principio a la titularidad de Rui Silva, aunque con alguna posibilidad también para que el chileno vuelva a gozar de minutos después de varios encuentros sin hacerlo. En el lateral derecho podría entrar Ruibal por Montoya, mientras que en la defensa estaría esta vez Pezzella acompañando a Luiz Felipe, siendo Miranda el lateral zurdo. Guido sería fijo con Carvalho o Guardado, Luiz Henrique jugaría por la derecha, Canales de enganche y Rodri en la izquierda, siendo Ayoze el hombre más adelantado ante el pésimo momento de Borja Iglesias.

No obstante, tanto para esa línea de tres mediapuntas como para la referencia arriba tiene el técnico santiaguino muchas variantes, de ahí que existan varias incógnitas. El Betis tendrá delante a una Real Sociedad que es consciente también de la importancia de esta salida, pues tendrá el camino a la clasificación para la Liga de Campeones un poco más despejado si no pierde ante los heliopolitanos, aunque para ello deberá mejorar mucho sus prestaciones fuera de casa de los últimos dos meses de competición. De hecho, el equipo donostiarra no gana a domicilio desde el pasado 13 de febrero en casa del Espanyol (2-3) y en sus últimas cuatro salidas sólo se ha hecho con un punto porque el resto han sido derrotas, la última en el derbi vasco contra el Athletic.

La Real Sociedad, pese a que no gana lejos de su estadio desde el pasado 13 de febrero, cuenta en sus filas con jugadores de mucho nivel

La victoria ante el Rayo (2-1), unida a las derrotas de sus rivales, deja, sin embargo, a los de Imanol en una situación inmejorable para su objetivo europeo y esta jornada puede suponer un paso adelante casi definitivo. La vuelta de Le Normand da un poco de aire a la zaga txuri urdin, que mejora esa línea con el francés, mientras que en el resto de posiciones podría haber algunas rotaciones al ser una semana de dos partidos. Los dos nueves, Carlos Fernández y Sorloth, marcaron la última jornada y ambos tienen también opciones de entrar en un once plagado de jugadores de bastante calidad.

Para este importante choque, pese a la hora y al hecho de ser Martes de Feria, se espera una muy buena entrada en un Benito Villamarín que arropará a los suyos, como siempre, en busca de un triunfo que avive la llama europea.