Betis: Refuerzos para la defensa y el ataque

El Betis encara la recta final del mercado de fichajes con bastante frenesí en torno a las salidas y posibles llegadas que puedan producirse hasta el viernes antes de las doce de la noche.

Y uno de los jugadores cuyo futuro apunta a estar lejos de Heliópolis es Luiz Felipe, que si nada se tuerce acabará jugando en el Al-Ittihad saudí bajo la petición del club verdiblanco de 20 millones de euros. Además, la entidad heliopolitana lleva tiempo manejando diferentes alternativas y una de las que tiene en la recámara, como publicó este diario el pasado 17 de agosto, es la del central de la Fiorentina Lucas Martínez Quarta.

Este zaguero de 27 años (1,83 de altura, pie derecho y actúa habitualmente en el perfil izquierdo del eje de la zaga) tiene contrato con la Fiorentina hasta 2025, un valor en el mercado de 10 millones de euros (según transfermarkt.es) y no ocuparía plaza de extranjero al poseer la doble nacionalidad (argentina e italiana). El central del conjunto viola gusta mucho a la dirección deportiva verdiblanca, que no obstante se cubre las espaldas tanteando otras opciones. Además, no se olvida tampoco el Betis de esos refuerzos solicitados por Manuel Pellegrini en ataque para seguir siendo un equipo competitivo.

Martínez Quarta está bien colocado en la agenda de la dirección deportiva, que también tiene alternativas

El técnico chileno ya ha dejado claro en más de una ocasión que necesita un recambio de Canales y otro de Joaquín, sin obviar tampoco la salida de Juanmi en cuanto a la importancia de sus goles pese a su bajada de participación en la segunda vuelta del curso pasado.

A eso hay que unirle lo que se vio en San Mamés el encuentro del pasado domingo, en una segunda parte en la que afloraron las carencias béticas en ataque en cuanto a generar ocasiones –más allá de Isco y el guadianesco Ayoze–, especialmente en cuanto a velocidad y desborde. Para resolver eso, el Betis tiene presentes dos nombres: Abde y Ramazani. El primero no contó con minutos en Villarreal este fin de semana y su continuidad en el Barcelona, algo que parecía garantizado días atrás, no está nada clara. El club azulgrana, necesitado de liquidez, vería con muy buenos ojos una venta, aunque la opción de una cesión con opción de compra está encima de la mesa del marroquí y de la entidad barcelonista. Abde quiere jugar y sigue así meditando su futuro, ya que no quiere ver frenada su progresión después del excelente curso que firmó en las filas del Osasuna.

La salida de Lo Celso del Tottenham a préstamo es difícil, los londinenses buscan una venta

También le tiene el Betis el ojo echado a Ramazani. Los verdiblancos manejan buenos informes del extremo diestro del Almería, que siempre juega a pierna cambiada. El precio de salida en el Almería rondaría los 10 millones de euros y aunque cuenta para el técnico rojiblanco, Vicente Moreno, su nombre suena con fuerza en el mercado, estando también en el radar de equipos de la Premier.

Otro nombre que sigue presente en Heliópolis es el de Gio Lo Celso, aunque de momento el Tottenham sigue inamovible en su postura de una cesión y sigue solicitando un traspaso. Así, las horas finales del cierre del mercado se antojan cruciales para el futuro del magnífico futbolista argentino, que el pasado fin de semana entró en el tramo final del partido en la victoria de su equipo en casa del Bournemouth (0-2).

La salida de Abde del Barça, tras no jugar minutos en el duelo ante el Villarreal, no está descartada

El otro gran nombre propio en el Betis en esta fase final de la ventana estival de fichajes es el de Guido Rodríguez. En el conjunto de La Palmera crece la confianza en la continuidad del argentino, y más si finalmente Luiz Felipe acaba siendo vendido por esa cifra que rondaría los 20 millones, por lo que la postura de los heliopolitanos de ampliar la vinculación del pivote tomaría todavía más fuerza.

De hecho, el Lyon, el equipo que más fuerte ha apostado por el pivote, trabaja ya en una alternativa al medio centro bético, con Mady Camara –futbolista del Olympiacos que el pasado curso jugó cedido en la Roma– en la recámara. El Lyon se ha encontrado con la respuesta negativa del Betis en sus dos ofertas presentadas (8 y 12 millones de euros) y sabe que la intención de los de Heliópolis pasa por quedarse con Guido varias temporadas más.

Movimientos constantes en un Betis que busca poner más refuerzos a disposición de un Pellegrini que quiere tener un plantel potente para competir en las tres competiciones durante la temporada. Mimbres en defensa y el ataque.