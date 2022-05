El reloj de arena de William

Una de las cuestiones principales en la planificación deportiva del Betis para la próxima temporada es el futuro de William Carvalho y los movimientos en torno al centrocampista no dejan de sucederse.

El luso y el club verdiblanco llevan meses trabajando en una ampliación de contrato, bien por una o dos temporadas más adicionales a la que le resta todavía –acaba contrato con los de Heliópolis en junio de 2023–, con el objetivo de que el medio centro siga aportando el buen rendimiento que ha dado este curso fruto del trabajo de Manuel Pellegrini. Si no, el otro escenario que contempla el club verdiblanco es una venta este verano, ya que Carvalho quedaría libre a partir del próximo mes de enero para comenzar una nueva aventura en otro club y el Betis no recibiría a cambio cantidad alguna. Y mientras tanto, al jugador luso no le faltan pretendientes, como es el caso del Fenerbahçe, según desveló el diario A Bola.

Dicho medio publicó ayer que el conjunto de Estambul está muy interesado en hacerse con los servicios de William Carvalho después de que haya firmado a Jorge Jesús como entrenador. El técnico de Amadora ya tuvo al medio centro cuando dirigió al Sporting de Portugal y, después, en su última etapa en el Benfica, también expresó su interés en contar con un futbolista al que conoce perfectamente. De momento sólo existe un interés real y añade la información del medio portugués que William Carvalho tomará una decisión sobre su futuro después del 12 de junio, una vez concluya su participación con Portugal en los encuentros contra España, Suiza y la República Checa correspondientes a la Liga de Naciones.

El Sporting se llevaría un 20% de una venta; el 25% era el pactado pero bajó con el traspaso de Feddal

El Betis pagó en 2018 al Sporting de Portugal 16 millones de euros más cuatro en función de variables (individuales y colectivas), reservándose el club de Lisboa el 25% de una futura venta. Estos números fueron divulgados por la entidad del José Alvalade al estar en bolsa, sin embargo ese porcentaje fue negociado por Betis y Sporting en el traspaso de Zou Feddal al equipo lisboeta, que informó de que en el caso de una posible venta de William Carvalho recibiría un 20%, no el 25% inicial.

Habrá que esperar, por tanto, a la decisión que toma William Carvalho. Si apuesta por ampliar su vinculación con el Betis o se marcha al Fenerbahçe pese al interés también de otros equipos que han tanteado su situación, sobre todo, de la Premier League, donde sigue teniendo cierto mercado. En el caso de producirse una salida, la dirección deportiva verdiblanca ya maneja varias opciones para reforzar el centro del campo, como Marc Roca, Dani Ceballos o Aouar, entre otros, con diferentes perfiles. El 14 bético tiene la última palabra. Comienza la cuenta atrás.