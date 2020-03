Así es el plan de trabajo diario de los jugadores del Betis ante el coronavirus

Xabi Gil, preparador físico del Betis, ha explicado en los medios oficiales cómo es el día a día del trabajo de los jugadores en casa: coordinación, duración de las sesiones, trabajo psicológico... Todo, con el fin de llegar lo mejor posible al momento en el que se reanude, si finalmente se produce, la competición.

Organización del plan de trabajo

"Desde el cuerpo técnico hemos establecido protocolos de trabajo. Tuvimos una reunión previa al confinamiento en casa. La plantilla la distribuimos en tres grupos de unos 8 jugadores cada grupo y designamos a un responsable, un preparador físico, y a partir de ahí elaboramos durante el fin de semana un plan de trabajo conjunto, y luego al margen hay unos planes individuales para cada jugador en función de sus requerimientos específicos: posición en el campo, prevención de lesiones, aspectos individuales de cada deportista... A partir de ahí se les explica el plan de trabajo a los jugadores, les mandamos paquetes de tres sesiones, de tres días, y dentro de esos paquetes se les envía también vídeos demostrativos de cómo realizar las distintas tareas en casa. Adaptamos la programación y las tareas a realizar al espacio que ellos tienen. También nos adaptamos un poco, hay chicos que tienen más espacios, otros que no tienen tanto, y ya nos adaptamos a las condiciones particulares de cada uno. Dentro de la programación hay matices individuales. Una vez mandado el programa hay un turno de preguntas y dudas que resolvemos y ellos tienen la obligación de que después de cada sesión manden un repor (vídeo) de duración de la misma, inconvenientes... Así los podemos tener todos y juntarlos entre los tres preparadores físicos para hacer un informe final que se le mandamos al míster. Son sesiones entre 50 minutos y una hora que realizan en su casa y son variadas. Unos objetos de fuerza, otros, trabajo cardiovascular y ante la falta de espacio le damos salida con circuitos y actividades que realizan con poca pausa y descanso. Al final se trata de intentar en la medida de lo posible mantener el estado de forma de los chicos".

Control del peso

"Nosotros consideramos que la pérdida de forma se empieza a producir a partir de la semana u 8 días del cese de actividad. Esto no se produce en este caso, los jugadores no dejan de entrenar, lo hacen de forma distinta. Vamos a entrar en una fase de mantenimiento. Con esta programación pretendemos que esta fase de mantenimiento se extienda lo más prolongada en el tiempo y cuando podamos reincorporarnos ese tránsito sea el más corto posible. Hay facetas que sí que van a influenciar, pero creemos que con estos mínimos que podemos ir haciendo y con la responsabilidad de ellos en alimentación, peso y horas de sueño facilitarán la reincorporación luego al entrenamiento diario. Los he visto a todos concienciados, sabiendo que es una situación excepcional, pero ellos viven de su rendimiento y condición física y es muy importante el cómo afrontan este periodo. Los he visto a todos, dentro del fastidio de quedarse en casa, con predisposición y ganas para seguir la planificación que se les ha encomendado. Todo coordinado con el servicio médico y nutricionistas para que todos los temas de peso y porcentajes de grasa se mantengan porque eso sí que acelera las desadaptaciones y posterior puesta a punto para poder volver a competir.

Objetivo de las programaciones de trabajo

"Nosotros, como todos los equipos de Primera División, hacemos programaciones de entrenamientos individualizadas para que cuando podamos competir en la menor brevedad posible estemos preparados para ellos. Cuando podamos regresar a los entrenamientos nos quede sólo la parte especifica con el balón: golpe, acciones de alta intensidad… El día a día del juego, pero todo lo demás se trata de que cuando lleguemos a la fase de campo estemos ya preparados".

Mentalización de los jugadores

"Los chicos no están de vacaciones por eso las desadaptaciones son mucho menores. No es lo mismo que en un periodo vacacional en el que dejas de entrenar, que ahora que sabes que a aparte de que estás entrenando, aunque se en casa, cuando esto se vaya se va a competir. Entonces la mentalidad con la que la afrontas esto es muy distinta. Nosotros, como cuerpo técnico, estamos muy encima de ellos, intentando motivarlos en el día a día para cuando se termine este periodo volvamos a empezar e iniciar la competición bien , ya que la densidad de partidos va a ser mayor que hasta ahora y eso conlleva riesgos. Riesgos puede haber en el contacto físico con balón que no se realiza ahora, será la adaptación que haya que hacer en las primeras sesiones y partidos, ahí habrá un índice más alto de riesgo, pero depende de la preparación de esos días del jugador. Que éste cumpla con estas pautas, que lo van a hacer todos, no tiene por qué tener más allá de las contingencias del inicio de tocar el balón y el competir en los entrenamientos y luego en los partidos. Tampoco sabemos el periodo que vamos a tener antes de jugar, todo dependerá de cómo vayan llegando las cosas".

Mantener la forma

"Tenemos unas medidas de control diario el cuerpo técnico, y los preparadores físico están coordinados con el cuerpo médico. Por una parte, en coordinación con el cuerpo médico, los jugadores deben tomarse la temperatura por la mañana y por la noche, control del peso diario para ver la evolución que van teniendo, hay control nutricional con una serie de pautas y recomendaciones para cada uno en función de cómo están y luego a nivel físico después de cada sesión nos mandan un repor. Ese repor lo ponemos en común con el repor del cuerpo médico y es lo que se le acaba entregando al míster, que tiene la información de todo el mundo. Luego está el trabajo psicológico, que también es importante, y el hecho de que los grupos sean de 8 nos permite estar encima de ellos, poder tener contacto personal y hablar con todos y animarles a seguir entrenando y que tengan una alimentación correcta y que aprovechen esta fase para hacer cosas que no pueden hacer cuando están compitiendo en el día a día. Eso les ayudará pasar tiempo de forma más liviana, a no estar sedentarios todo el día, a no pensar en el proceso en el que estamos. Todo es importante, la motivación de que cuando vuelva la competición la densidad de partidos va a ser mucho más grande y los equipos que lleguen en mejor estado van a tener más ventaja porque es un circunstancia especial y distinta. Estamos muy encima, habiendo trabajado mucho toda la temporada, y ahora nos queda un último tramo, un último cuarto de campeonato y la forma de afrontarlo es cuidándose estos días y va a estar todo comprimido y ajustado en fechas, y llegar en ese punto óptimo te puede dar un poco de ventaja sobre otros equipos que no tengan tanta rigurosidad".