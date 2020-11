Tras una semana de reflexiones y análisis para digerir lo sucedido en San Mamés, Manuel Pellegrini expuso su discurso más realista y que también le sirve para rebajar la presión sobre su equipo. No cree el técnico que el Betis sea un candidato para jugar en Europa, a la vez que también apuntó a los millones gastados el pasado año como otra dificultad añadida en la planificación de éste y que tampoco permitirá invertir en fichajes invernales.

"Ahora empiezan las especulaciones, pero hay una realidad económica y no ha posibilidad de traer a alguien en enero, por el fair play la masa salarial es mucho más alta de lo que permiten las especificaciones. En el plantel del año pasado se gastaron 100 millones en reforzarlo, este año no se compró a nadie y no hay posibilidad. Hay que sacar esto adelante con los que estamos, luego la campaña del equipo hay que verla de acuerdo con la realidad económica y ahora estamos cerca de Europa. Creo que estamos en la senda de hacer una campaña digna a imagen de la situación económica del club", indicó el técnico, que continuó sus explicaciones en esa misma línea: "Las expectativas son siempre las mismas, estar lo más arriba posible y vamos a pelear por eso. La realidad de la economía está clara desde el principio, no se compró a nadie, vinieron cuatro jugadores con el pase en la mano, aunque necesitábamos algún refuerzo más. Con los que somos estamos en condiciones de disputar la temporada para estar lo más arriba posible y con la ilusión de ir a Europa. Si luego no somos capaces ya veremos cómo se analiza. Confío en el plantel, que es capaz de jugar de igual a igual con nuestro estilo ante cualquier equipo de la Liga. Tenemos que ser autocríticos, pero también tener las expectativas claras".

Pese a su enfado con el partido en San Mamés y las dudas que dejaron su discurso posterior al partido, Pellegrini quiso mantener el optimismo. El técnico consideró que su equipo sólo ha acumulado dos borrones en esta diez jornadas –Getafe y Athletic–. "Depende de como se mire el vaso, yo lo veo medio lleno y estamos a dos puntos de Europa", señaló el chileno, que mantuvo ese mensaje positivo: "Al equipo veo bien anímicamente. Las derrotas golpean, pero el equipo tiene experiencia para levantar el ánimo lo antes posible. Hay que ser exigentes con nosotros mismos, no aceptamos la forma en cómo se perdió en Bilbao, pero tampoco hay que perder la realidad e ir al campo del Barcelona, del Atlético o del Athletic son plazas difíciles. Si ganábamos en Bilbao éramos quintos y a pesar de que perdimos estamos a dos puntos. La campaña está normal, hemos perdido con equipos superiores a nosotros y hemos sacado los puntos con equipos de nivel nuestro. Ahora viene un partido importante para estar cerca de los puestos europeos y de la mitad hacia arriba y no hacia abajo".

Los datos reflejan el número de goles encajados como uno de los puntos débiles del Betis, aunque Pellegrini, tras analizar los partidos en vídeo, no entiende que sea necesario un cambio de idea de juego. "Cuando revisamos los goles que nos han hecho, tenemos 8-9 jugadores en el área nuestra. Hay que hacer autocrítica, pero hay un convencimiento en una línea que no vamos a cambiar. Es la que el plantel quiere y también las características que tenemos. Hay que revisar cómo llega cada gol, pero el estilo del Betis no va a ser nunca el de un equipo defensivo", comentó el preparador.

"Si estuviéramos recibiendo dos goles en cada uno de los partidos que hemos jugador estaríamos más preocupados, pero hay un camino de concentración y de intensidad que hay que repetir en todos los partidos de la temporada. En Getafe fue el primer toque de alerta y ahora Bilbao ha sido la segunda campanada que no tiene justificación. Buscamos esa regularidad como defensa para mejorar nuestra campaña", añadió el técnico, que sí otorgó una especial importancia al duelo de mañana: "Es una final, pero también lo será el partido siguiente, y ojalá sea esa la mentalidad hasta el final. Hay que hacer una autocrítica importante pero también adecuarse a una realidad".