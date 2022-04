Las cartas de Pellegrini

El Betis sumó un valioso punto en San Sebastián, que le permite mantener la quinta plaza y la distancia con la Real Sociedad en la tabla, pero también enseñó todas las cartas de Manuel Pellegrini de cara a la final de la Copa del Rey. El técnico chileno, como ya había anunciado en la previa, dispuso a su once de gala a falta de ocho días de esa cita tan especial, con lo que despejó las incógnitas que podían existir sobre el equipo inicial.

Las mayores dudas se localizaban en dos posiciones, la portería y el lateral diestro, ya que en el resto sí parecían más o menos claros sus respectivos dueños. El elegido entre los palos fue Claudio Bravo, quien ya ocupó la portería en la vuelta de la semifinal copera ante el Rayo Vallecano, y el chileno respondió a la perfección; en el lateral, Héctor Bellerín le ha ganado la partida en las últimas semanas a Sabaly, con un mejor equilibrio entre sus prestaciones ofensivas y defensivas.

Bravo siempre ha sido el portero predilecto para Pellegrini. Aunque desde el inicio de temporada se instauró unas rotaciones con Rui Silva, el chileno ha sido el elegido en determinados momentos en los que el técnico se saltó su propio calendario de cambios. La confianza en Bravo es absoluta, tanto por su experiencia en ese tipo de encuentros como por su liderazgo. Además, la respuesta del internacional chileno en el Reale Arena, con rapidez y seguridad en sus intervenciones, avalaría esa apuesta para el duelo del 23 de abril.

En el lateral diestro, desde la recuperación de Sabaly en enero, el senegalés y Bellerín se han ido repartiendo los minutos, aunque en las últimas semanas el rendimiento del catalán ha sido superior. Su buen partido ante Osasuna ya le hizo ganar enteros, a lo que se añadió que Sabaly no tuvo su mejor día en Cádiz. Ante la Real Sociedad, Bellerín sufrió en defensa con las incorporaciones de Diego Rico –apenas recibió ayuda de un Canales que abandonó su posición de partida en la derecha–, pero acabó cuajando un partido correcto.

Con todo, Sabaly jugará el martes ante el Elche, en la que sería su última oportunidad para tratar de convencer a Pellegrini, a falta únicamente de cuatro días para la final. El rendimiento del senegalés ha ido de más a menos desde su reaparición y con una irregularidad dentro de los propios partidos, lo que le ha ido quitando opciones.

En el resto de posiciones, todo parece más definido. Pezzella y Bartra conforman hoy por hoy la pareja de centrales más fiable, mientras que Álex Moreno es indiscutible en el lateral izquierdo. En la medular, Guido y William Carvalho han sido el dúo de los días importantes y pese a que el portugués no estuvo acertado en San Sebastián no parece que su sitio en el once corra peligro en una cita de la trascendencia del sábado.

Con Canales y Fekir como indiscutibles durante toda la temporada cuando han estado en buenas condiciones físicas, las otras dos plazas apuntan para Juanmi, el mejor goleador bético de la temporada, y Borja Iglesias, más enchufado que Willian José en las últimas semanas. Con todo, ni el malagueño ni el gallego estuvieron a su mejor nivel ante la Real, por lo que jugadores como Tello, Joaquín o Aitor Ruibal tendrían alguna opción de cara al sábado, o al menos para entrar durante el encuentro.

"Si alguno juega mal estos dos encuentros difícilmente va a estar en el once de la final", había indicado Pellegrini en la previa como una advertencia para que sus jugadores lo dieran todo ante la Real. Ahora, la unidad B tendrá su oportunidad ante el Elche para intentar poner en duda a un entrenador que enseñó sus cartas en San Sebastián.