Betis: El compás se acelera

Nueva jornada de movimientos la que se vivió ayer en el Betis en una recta final del mercado en el que el frenesí es habitual en los clubes de fútbol a la hora de culminar operaciones.

El foco sigue estando, sin duda, en Luiz Felipe, que mientras se termina de definir su traspaso al Al-Ittihad se ejercitó ayer en la ciudad deportiva con el resto de compañeros. Cerrar una negociación con los árabes no es nada fácil, como ya pudo comprobar el club verdiblanco en la salida reciente de Juanmi, aunque en el seno de la entidad de Heliópolis confían en que todo llegue a buen puerto y las arcas verdiblancas reciban una inyección económica importante.

Interés El Benfica se lanzó ayer por Rui Silva, pero por ahora en Heliópolis no pretenden la marcha del luso

Además, hasta que no se produzca la salida definitiva de Luiz Felipe no podrá el club de La Palmera lanzarse a por alguna de las opciones que ha tanteado para reforzar el eje de la zaga, en ese trabajo adelantado que tiene ya hecho Ramón Planes. El nombre de Lucas Martínez Quarta está muy bien posicionado en la agenda del director deportivo verdiblanco, que también manejas otras opciones más allá del ex futbolista de River Plate. Todo depende, por tanto, de que los árabes den el último paso para que la operación de salida de Luiz Felipe sea oficial.

Dificultad La opción de Lo Celso se complica y el nombre de Riquelme sigue presente en Heliópolis

También resta por ver qué ocurre definitivamente con el futuro de Guido Rodríguez, con la clara intención el Betis de que amplíe su contrato y pueda seguir siendo esa pieza clave del equipo que entrena Manuel Pellegrini. También es una incógnita la situación del otro pivote verdiblanco, Paul Akouokou. Al Granada le gusta el centrocampista, pero de momento ha atado a Lucas Boyé, busca un central y no está tampoco dispuesto tampoco a realizar un esfuerzo económico importante para un jugador que en enero del próximo año queda libre para firmar por otro club.

Por otro lado, el Betis conoció ayer el interés del Benfica en hacerse con los servicios de Rui Silva. Los lisboetas pretenden al portero verdiblanco como recambio de Odysseas Vlachodimos y así se lo hicieron saber al club verdiblanco, cuya primera reacción fue descartar por completo la salida de su actual cancerbero ante tan poco margen de tiempo para reaccionar en el mercado.

Velocidad La entidad heliopolitana, pese a la competencia, desea a Abde sin perder de vista la opción Ramazani

Reforzar la zona de mediocampo hacia arriba sigue siendo la otra prioridad de la dirección deportiva heliopolitana. Pellegrini insiste en dar competitivad arriba al equipo ante las ausencias de Joaquín, Canales y Juami, y Planes está metido de lleno en el mercado tanteando futbolistas. Ante la dificultad de nombres como el de Lo Celso, el director deportivo leridano no se ha olvidado de Rodrigo Riquelme, cuya situación podría cambiar en las próximas horas si el Atlético termina abriéndose a una nueva cesión, tras la del año pasado al Girona, después de no jugar ni un minuto ante el Rayo Vallecano. Así, el Betis no pierde de vista al talentoso jugador del cuadro colchonero, que ya demostró en el cuadro gerundense sus buenas cualidades con la pelota.

A la espera El Betis aguarda el cierre de la operación con los árabes con Martínez Quarta en la recámara

En una situación idéntica está Abde. El Barça, en caso de salida, sigue apostando por una venta y el futbolista preferiría una cesión como la de la última campaña. El conjunto verdiblanco están bien posicionado, pero la competencia ha crecido por el fuerte interés mostrado por Osasuna y el Sevilla, quienes también han sondeado la situación del extremo marroquí. Todo abierto en un final del mercado con mucho ritmo.