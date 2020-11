El Betis convocará la Junta la próxima semana

El Betis tiene pendiente todavía la convocatoria de la Junta General de accionistas de este año para evaluar las cuentas de la temporada 19-20, aunque la idea del consejo de administración pasa por realizarla la próxima semana con la idea de que se pueda celebrar a mediados o finales de diciembre.

Así lo ha manifestado el presidente, Ángel Haro, en la televisión oficial del club, en la que ha indicado que está previsto realizarla de manera presencial, aunque no se descartan otros escenarios según marquen las restricciones sanitarias por la pandemia. De hecho, el Betis maneja la opción de volver a celebrarla en el Palacio de los Deportes de San Pablo, por aquello de que dispone más espacio para los accionistas.

"Va a ser una junta marcada por la Covid. Además, gran parte de nuestros accionistas son gente de cierta edad y hay que ser diligente para buscar las opciones. Nos gustaría que fuera presencial, pero es una realidad cambiante hay que tener en cuenta que pueda ser telemática. Es un momento de contacto directo con los accionistas y es grato poderlos saludar. El anuncio de convocatoria será la semana que viene y creemos que se podrá celebrar a mediados o finales de diciembre la fecha", ha comentado el presidente.

Además, Haro ha comentado que no sólo se tratará el balance económico de la entidad. "Se va a tratar la renovación del órgano de administración, ya que caduca los nombramientos, que eran de cinco años. El consejo tiene eue star abierto, hemos tenido reuniones con otros accionistas. El consejo está abierto a los béticos pero compartiendo proyecto, no se trata de cuota accionarial. Hay que tener complicidad y lealtad hacia el Betis. Somos un club transparente y el consejo tiene que serlo", ha señalado el presidente, que reconoce haber dialogado con otros accionistas: "José Miguel (López Catalán) y yo tenemos contactos constante, algunos están con el proyecto y otros, no. Tiene que haber un diálogo constructivo, tienen derecho a tener información de club. Hay ideas que nos transmiten y las vemos positivas, otras no las compartimos. Queremos seguir teniendo ese carácter abierto y que el consejo sea cercano".