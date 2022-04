La exigencia de Rui Silva

Rui Silva es exigente. Y ambicioso. El meta, que está viviendo su primera temporada en el Betis, tiene el reto de jugar con Portugal el Mundial de Catar 2022, tras haber cumplido su sueño de debutar con la selección. Para ello, el luso asegura que puede seguir creciendo como futbolista, para lo que trabaja diariamente en múltiples facetas que le permiten mejorar.

"Tengo el objetivo de jugar el Mundial, de volver a la selección. Sé lo exigente que es, sé que tenemos porteros de enorme calidad y que la selección sólo se beneficia de ellos, pero tengo esa ambición", aseguró el guardameta portugués, en una entrevista para el podcast portugués Defende os teus sonhos. "Intento ser un portero completo pero es difícil ser excelente en todo", añadió.

De su temporada con el Betis, con 27 partidos disputados de 48 posibles hasta el momento, Rui Silva se mostró satisfecho, aunque siempre queriendo más. "Está siendo una buena primera temporada. Por supuesto que todos los jugadores quieren jugar todos los partidos, y el año pasado jugué 46 o 47 partidos, si no me equivoco, pero para eso hay un entrenador que toma las decisiones y eso es algo que tenemos que respetar siempre. Tenemos que mantenernos concentrados, seguir trabajando y aprovechar las oportunidades", indicó el portugués, que apuntó alto en sus aspiraciones: "Quiero luchar por títulos, jugar la Liga de Campeones y participar en los grandes torneos europeos y mundiales. Puedo seguir creciendo".

"Yo era una persona muy tímida, hablaba muy poco, y una de las primeras cosas que me dijeron los entrenadores fue que tenía que liderar, mandar, hablar más con la defensa, porque viendo el juego desde atrás es importante fomentar esa comunicación para ayudar al equipo. Eso, ahí está, se gana con la experiencia, con los partidos", indicó el meta sobre uno de los aspectos en los que más ha crecido desde su llegada al fútbol español: "En aquel momento pensé que estaba preparado, pero cuando llegué a Granada y vi la realidad de la Liga española me di cuenta de que quizás todavía no era el momento de competir al máximo nivel. También acabé llegando a un equipo que estaba sufriendo mucho, en un año muy difícil en el que estábamos bajando de división, pero para mí eso acabó siendo lo mejor, poder jugar en una liga muy competitiva e ir subiendo poco a poco. Luego el Betis ha sido el siguiente paso adecuado para seguir creciendo".

Dentro de las rotaciones impuestas por Pellegrini, todo apunta a que el luso será el elegido mañana para jugar ante el Elche, y, aunque la incógnita estará abiertas hasta el último momento, sería Bravo el titular en la final. "Siempre hay que tener la ambición de querer más y nosotros somos profesionales del fútbol y estamos contentos de hacer lo que más nos gusta. Tenemos que levantarnos cada día con esa voluntad y con esa sonrisa y, cuando nos intenten derribar, tenemos que ser capaces de volver a levantarnos", comentó Rui Silva, que utiliza la meditación como una herramienta de su preparación: "A lo largo de los 90 minutos pasas mucho tiempo sin estar directamente involucrado en el juego, siempre hay una tendencia a desconectar, y me ayuda a estar concentrado".