El Betis, un mecano aún sin ensamblar

A sólo una semana de que se alce el telón de la Liga, los defectos que desgrana el Betis de Rubi sí que empiezan a inquietar. Vale que el manual es otro, como también otros los que lo recitan sobre la hierba, pero el entrenador catalán ya ha dispuesto de un tiempo prudencial para que se atisbara cierta evolución. Cierto ensamblaje. Y no. El Deportivo, un equipo que no será de su Liga por muy poco, pero que no lo es, lo derrotó con justicia gracias a un gol de Eneko Bóveda en un fallo defensivo (64') para alzar su 22º Teresa Herrera, un precioso e histórico trofeo que no poco lustre hubiera dado a las vitrinas del Benito Villamarín.

El Betis ha perdido el balón que tanto tiempo poseyó con Setién, pero a cambio no ha ganado en solidez, verticalidad ni llegadas. Tampoco conviene que cunda el alarmismo, pues faltan refuerzos muy principales y puntales como Canales o William Carvalho acaban de volver y aún les falta para dar ese fabuloso nivel que atesoran. El problema está en que el Valladolid asomará dentro de una semana justa por el Villamarín con la idea de repetir la faena de la pasada Liga y con el Betis aún en puro bosquejo. Es lo que inquieta.