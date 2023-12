El Betis, con rotaciones pero sin sustos contra el Villanovense

De nuevo en tierras extremeñas el Betis buscará, esta vez en Villanueva de la Serena (19:00), seguir adelante en la Copa del Rey, una competición que ilusiona pero que no obsesiona a Manuel Pellegrini, sabedor de que la suerte en los sorteos es un factor determinante para llegar lejos con el peligro de acabar distrayéndose y que acabe afectando en la Liga.

Pero para todo eso todavía queda. Ahora seguir adelante es una obligación por la diferencia de categoría del rival de esta segunda ronda, el Villanovense, de Segunda RFEF, que ya en el pasado le complicó la vida a conjuntos de Primera División como el Barcelona o el Sevilla con sendos empates a cero ante el Barcelona (2015-2016) y Sevilla (2018-2019). Eran otros tiempos en los que el torneo apenas daba opciones a los modestos por ser eliminatorias a doble partido, pero el de esta tarde es un duelo a caro o cruz en el que el conjunto verdiblanco no puede permitirse ningún despiste.

Y eso que la Copa permitirá a Pellegrini dar descanso a los jugadores que acumulan más kilómetros en las piernas, lo que significa oportunidades para los menos habituales, cuyos desempeños estarán bajo la lupa del técnico, que en la previa ya previno del peligro de no tomarse en serio el encuentro. Aviso para navegantes.

Rui Silva, si no hay problemas de última hora, defenderá la portería bética. Fran Vieites no puede hacerlo por normativa, al tener más de 23 años y contar con ficha del filial todavía (motivo de la eliminación del Granada), de manera que el canterano Germán García le guardará la espalda desde el banquillo. Las rotaciones en el Betis, con Pezzella, Isco, Guido Rodríguez y Ayoze en Sevilla descansando, alcanzarán el resto de líneas, con Sokratis ante la posibilidad de ser titular por primera vez en este caso junto a Chadi Riad.

Miranda, que no jugó en Almería, y Bellerín, que deberá cumplir sanción en liga, estarán en los laterales. Una de las dudas está en la medular, ya que sin Guido ni el lesionado William Carvalho el acompañante de Guardado está entre Altimira, que no juega desde que lo hiciera ante el Hernán Cortés, o Marc Roca para darle algo de jerarquía al once inicial, aunque lo lógico es que este último, obligado a ser central de urgencia en la Europa League, tenga algo de descanso.

En la delantera la Copa del Rey y el rival parecen el escenario propicio para que Borja Iglesias recupere la confianza cara al gol, con Abde partiendo desde la izquierda y Luiz Henrique tratando de aprovechar su enésima oportunidad de subirse al carro por la derecha, aunque también tiene opciones Ruibal. Sin embargo, ante la baja obligada de Bellerín el sábado contra el Real Madrid el preparador chileno podría reservar a su único lateral derecho disponible para enfrentarse al conjunto blanco. La otra incógnita del once inicial está en la mediapunta. Con Isco descansando y Fekir y Rodri lesionados, Assane podría ocupar esa posición.

El Villanovense, por su parte, encara el choque "con ilusión y optimismo, sin complejos y sin nada que perder", según dijo su entrenador, José González, Gus, que reconoció que su equipo "ya ha conseguido el premio" al enfrentarse a un rival de Primera. El técnico, que explicó que ha preparado el partido como cualquier otro, tendrá a toda la plantilla disponible a excepción de los lesionados de larga duración Joshe Farrell y Óscar Muñoz, y están convocados los juveniles Jardón y Marcos.

El equipo extremeño llega a esta eliminatoria tras imponerse 2-1 al Ibiza en la primera ronda, aunque con dos partidos ligueros sin ganar tras el empate (1-1) en la Segunda Federación con el Unión Adarve y la derrota anterior con el San Sebastián de los Reyes (0-2), que lo sitúan fuera de los puestos de descenso con 17 puntos tras 14 jornadas.