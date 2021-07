El Betis suma dos millones de euros por Júnior

El Betis hace caja con Júnior. El traspaso del carrilero izquierdo al Leeds United, que pagará 15 millones de euros al Barcelona, también dejará réditos en las menguadas arcas verdiblancas. Y es que el Betis mantenía un 13,5% de los derechos del lateral, por lo que ahora recibirá algo más de dos millones de euros.

El club azulgrana ha anunciado hoy el traspaso de Júnior Firpo al Leeds United inglés a cambio de 15 millones de euros en un acuerdo que estipula, además, que el club catalán ingresará el 20 % de una futura venta del jugador.

Junior Firpo llegó a la disciplina azulgrana en el verano de 2019 procedente del Real Betis por 18 millones de euros, más 12 millones más en variables que apenas se han cumplido.

El lateral, internacional con las categorías inferiores de España, ha jugado 41 partidos en sus dos cursos en el Camp Nou y ha anotado dos goles, además de sumar una Copa del Rey a su palmarés. Firpo ha vestido la camiseta del Barcelona 24 veces en Liga, 10 en la Liga de Campeones, seis en la Copa del Rey y una en la Supercopa de España.

