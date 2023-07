Betis: A vueltas con la situación de Canales

El futuro de Sergio Canales sigue siendo una incógnita. El fuerte interés del Monterrey no se ha enfriado –los Rayados siguen siendo optimistas de cara cerrar el fichaje– y el Betis estudia la mejorada propuesta de los mexicanos (algo más de 10 millones más bonus para un global de entre 15 y 20) y el cántabro sigue teniendo encima de la mesa esos cinco millones de euros netos por tres temporadas.

Falta por tanto que se conjuguen en la ecuación diferentes cuestiones, como la situación económica del club verdiblanco y la propia decisión del santanderino sobre si marcharse o no a México, pese a estar tan asentado y vinculado a Sevilla y a un conjunto de Heliópolis con el que tiene contrato hasta 2026 y una cláusula simbólica de mil millones de euros tras su última renovación en 2021. Dos cuestiones importantes que rodean de incertidumbre el futuro del 10 bético, con la incógnita, además, de si viaja o no esta tarde a Inglaterra con el resto de la expedición de cara al inicio de la segunda fase de la pretemporada diseñada por Manuel Pellegrini.

Negociaciones El cuadro verdiblanco y el conjunto azteca siguen buscando un punto de entendimiento

Canales regresó ayer a la ciudad deportiva tras concluir sus vacaciones y pasó las pruebas médicas rutinarias al inicio de cada verano. No saltó al terreno de juego del campo 2 de la ciudad deportiva y la gran duda en buena parte de la hinchada bética es si se une al grupo para trabajar en tierras inglesas o se queda en la capital hispalense a la espera de que en estos días quede, definitivamente, resuelta su situación: bien seguir en el Betis o comenzar a sus 32 años una nueva etapa en su carrera en el fútbol azteca.

El club verdiblanco sigue trabajando en rescindir los contratos de Loren y Montoya

Otro futbolista cuyo futuro sigue siendo una incógnita es William Carvalho. El luso, que no regresó de Alemania con el resto de la plantilla, se ejercitó ayer con total normalidad junto al resto de compañeros y si no hay sorpresa de última hora seguirá realizando el trabajo estival bajo la atenta mirada de Pellegrini. Y es que cada vez más lejana parece haber quedado la sombra del Al Nassr, aunque en el conjunto heliopolitano no descartan que otros mercados de Oriente Medio puedan lanzarse a por el centrocampista luso.

También está por ver si a Inglaterra viajan otros dos futbolistas que andan negociando sus respectivas rescisiones de contrato con el Betis, como son Martín Montoya y Loren. El primero cuenta con el interés de conjuntos de Primera División y el segundo debe seguir su carrera en el fútbol heleno, concretamente en las filas del Aris de Salónica, con el que tiene todo acordado desde hace ya varios días, siendo la gran apuesta del cuadro griego para el presente curso.

Más mimbres El central Rafa Marín tiene en mente convertirse en jugador bético de cara al curso venidero

Por otro lado, en el Betis, tras los fichajes de Marc Roca y Bellerín, los movimientos para más incorporaciones no se detienen y todo va encaminado a que el central Rafa Marín sea el siguiente. El zaguero del Real Madrid está poniendo todo de su parte para recalar en Heliópolis en calidad de cedido con opción de compra para los verdiblancos una vez renueve su contrato con los blancos, que como suele ser habitual en estos casos siempre intentan incluir una opción de recompra.

Y tampoco hay que perder de vista el nombre de Álex Collado, con quien el Betis lo tendría muy avanzado. Mientras tanto, todos los focos están puesto en el futuro del 10 verdiblanco. A vueltas con Canales.