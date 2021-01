Uno de los protagonistas del encuentro, Borja Iglesias,se mostró feliz por la clasificación del equipo y sus dos tantos en la prórroga, los mismos que marcó en todo el 2020, que le dieron la clasificación a cuartos de final remontando el tanto inicial de la Real Sociedad.

"El equipo lo ha intentado de todas las maneras. En el descanso hablamos que debíamos confiar, porque estábamos compitiendo bien y creo que el pase es merecido", señaló el delantero, que hizo suyo, y del equipo, aquello de "año nuevo, vida nueva". "Ya en diciembre dimos un pasito adelante y estamos con buenas sensaciones. Canales está que la rompe y debemos subirnos todos a ese carro. Es un tío muy currante, con un espíritu de superación que nos contagia", señaló el punta.

La niebla dificultó mucho las cosas, tanto que "había veces en las que no se veía la pelota". "Alguna vez de pequeño en Galicia puede que jugara un partido con tanta niebla, pero no lo recuerdo. Se hacía raro, porque a veces con el foco se difuminaba la zona y no se veía bien el balón, pero era un problema para los dos equipos", indicó.

Sobre su actuación, mostró su "felicidad" y recordó que "hay mucho trabajo detrás". "Tenía ganas. Cuando ves cómo lo celebran los compañeros, te emocionas y es para estar muy agradecido", afirmó, recordando uno de sus goles: "Rodri ve bien que meto entre los centrales, la controlo, aunque se me queda un poco atrás, y me sale bien al palo corto", explicó.

"Sin duda es buena meternos en una dinámica ganadora. Todos damos un pasito adelante. Los que juegan lo están haciendo bien y los que estamos fuera tenemos ganas. Es importante acostumbrarse a ganar. El equipo fue a por el partido desde el inicio y logramos la remontatada. La Copa nos ilusiona, hay emociones especiales en cada partido de este torneo y vamos a por ella".