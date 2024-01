Para Borja Iglesias fue "muy fácil" elegir al Bayer

Borja Iglesias ya luce con el '9' del Bayer Leverkusen. El delantero llegó cedido al líder de la Bundesliga y tras presenciar el partido de los que son sus nuevos compañeros el sábado ya se entrena a las órdenes de Xabi Alonso.

"Estoy muy contento de estar aquí. Fue muy fácil tomar la elección por la confianza que demostraron desde el principio y por las ganas que mostraron de que yo estuviera aquí", dijo a los medios del club germano, añadiendo: "Vengo con muchas ganas y expectativas de crecer, aportar y de empaparme de la idea de juego y aportar mi fútbol".

El Panda recordó la eliminatoria de Europa league que enfrentó al cuadro teutón con el conjunto verdiblanco, un duelo que "no fue un bien para el Betis, sí para el Bayer" y rememoró su gol como "un bonito recuerdo y una anécdota ahora", destacando que disfrutó "mucho del ambiente".

El ex bético destacó que habló "con jugadores que antes estuvieron aquí como Guardado" y que va a "aportar todo el trabajo y compromiso posibles". Tras su primer entrenamiento destacó "la intensidad" y el "buen grupo" que hay. "Estoy muy ilusionado y con gana de trabajar en estos meses apasionantes. Conociendo a todos y adaptándome. Espero asentarme pronto en la ciudad para afrontar todo con calma".

Antes de irse también habló para los medios de la entidad heliopolitana, afirmando que ha sido "muy feliz en el Betis": "Siento una vinculación enorme con el club; lo siento como mío, me ha atravesado y es algo que no me había pasado nunca", indicó el punta, que dio las "gracias a la afición": "Aquí he vivido los mejores años de mi vida".