Borja Iglesias, mejor jugador de la final Betis-Valencia: "Estoy muy feliz, muy feliz"

Borja Iglesias, elegido mejor jugador de la final de la Copa del Rey, mostró su enorme felicidad a pesar de que tuvo "situaciones para hacer el segundo gol". "No fui capaz, pero estoy muy feliz".

Con la medalla de campeón recién recogida y colgando del pecho, el gallego mostraba su euforia, con total naturalidad. "Pesa más de lo que creía. Yo igual no me la quito ya", decía entre risas ante las cámaras de Telecinco.

Se le refiere que ha sido elegido mejor jugador del partido, gracias a su soberbio gol de cabeza, tras un gran centro de Bellerín y un buen pase profundo de Fekir, y al enorme trabajo que realizó durante todo el tiempo que estuvo en el campo... "No sé, ni lo había pensado".

"Hemos salido al campo y la mirábamos con deseo, teníamos muchas ganas de tenerla", dijo sobre la Copa del Rey. "Me alegro mucho por Joaquín, se merece mucho levantarla. Y todos los demás también, hay que acordarse de los que no juegan. De Víctor (Camarasa), que está pasando dos años con lesiones, y luchando, y se lo merece mucho más que nadie. Y tantísima gente que ya no está...", dijo emocionadísimo.