Borja Iglesias: "Nunca he pensado en salir del Betis"

Borja Iglesias fue el gran protagonista del Betis en el Copa del Rey. Tras meses complicados y con su nombre barajándose como una posible salida en el mercado invernal, el delantero anotó un doblete decisivo en la prórroga ante la Real Sociedad y ahora confía en que sea el inicio de una dinámica positiva.

"Siempre puedes pasar por una situación así. El fútbol es impredecible, son momentos. Hay que convivir con ellos y sacar cosas positivas. Ahora estoy contento y tratando de sacar cosas positivas para el equipo", ha asegurado Borja en Radio Marca Sevilla. "He recibido mucho cariño de todos mis compañeros. Es muy especial. Me encontraba bien y sentía la sensación de salir y poder hacerlo bien. Fue especial. Un poco mágico incluso", ha añadido el gallego.

No lo ha pasado bien Borja Iglesias en estos meses. Tras iniciar la temporada como el delantero titular, su falta de acierto lo fue relegando en los planes de Pellegrini e incluso su nombre ha estado en la rampa de salida, aunque la falta de ofertas dificultaba esa operación. Ahora, tras el traspaso de Sanabria, que debe confirmarse en las próximas horas, y su acierto goleador ante la Real se abre un nuevo escenario para Borja hasta final de temporada.

"Siempre he pensado que la solución era trabajar y seguir confiando en mí. Nunca he pensado en salir de un sitio hasta que no termina una temporada. He estado tranquilo, aunque ha habido momentos duros. El trabajo y la constancia pienso que dan sus frutos. Quiero seguir mejorando y creciendo", ha comentado Borja, que ha asegurado que tampoco recibió ese mensaje desde el club: ""Nunca me he visto fuera ni he recibido nada por parte del club sintiendo que tenía que salir. Esto me ha dado mucha confianza. Cuando las cosas no van bien es lógico que hay críticas. Lo entiendo y asumo. Hay formas y formas".

"Cada situación es un mundo. Mi objetivo es poner mis virtudes a favor del equipo. Siempre hay una adaptación en la que encajas perfectamente y otras donde no es tan sencillo. Se me ha encasillado como un jugador estático y es al revés. Me gusta buscar los espacios y el otro día se vivió una situación que para mí es cómoda y se pudo ver esa faceta", ha indicado Borja, que también se ha referido al sorteo de mañana y la posibilidad de un derbi: "Sería muy bonito el jugar una eliminatoria de Copa contra el eterno rival aunque puede darle un ataque al corazón a alguno de los dos bandos. Nos centramos en nosotros y lo que venga lo pelearemos".