Cádiz - Betis: Primer examen sin Isco

Comienza el Betis una era sin su mejor futbolista, Isco Alarcón. Una pérdida importante durante el tiempo que el jugador de Arroyo de la Miel esté de baja, pero una vez más, a buen seguro, el grupo de futbolistas que Manuel Pellegrini tiene a su disposición volverá a tirar de unión y compromiso para seguir peleando por los objetivos que tienen los verdiblancos por delante: la clasificación europea mediante la Liga o bien a través de la Conference League con la conquista de un título. Pero, como bien dijo ayer el Ingeniero en rueda de prensa, lo más importante es ir paso a paso, siendo el partido de Cádiz la principal meta a lograr.

Ante la baja del 22, el técnico santiaguino tiene claro, en cuanto al once inicial, que va a retrasar la posición de Nabil Fekir. El galo regresará a su posición natural en la media punta, tras venir actuando de delantero una vez recuperado de su lesión, por lo que un punta, bien Willian José o el Chimy Ávila, actuará de referente en la Tacita de Plata. A partir de ahí, varias dudas surgen en el resto del presumible equipo titular, ya que el Betis empezará el jueves a competir de nuevo en Europa y no hay que descartar que aparezcan de nuevo las habituales rotaciones de un Pellegrini que espera que no haya más salidas en la plantilla actual.

Cambios Al Cádiz ya se le nota la mano de Pellegrino, siendo un equipo que ha mejorado en defensa

En la portería, pese al regreso de Claudio Bravo, repetiría Rui Silva y la zaga podría estar conformada por Ruibal, Pezzella, Chadi Riad y Miranda. Marc Roca regresaría al doble pivote junto a Johnny Cardoso y en las bandas estarían Assane y Rodri, con alguna opción para Abde. Incluso, Fornals podría actuar cayendo a la banda derecha, aunque total libertad de movimientos, pues son varias las alternativas que tiene el chileno. Arriba, el Chimy Ávila tiene posibilidades de jugar de inicio al no poder jugar el jueves, aunque esa reciente recuperación de la lesión en el sóleo le da algunas posibilidades de titularidad a Willian José de y que el argentino tenga minutos a lo largo del encuentro.

Fekir tendrá la misión de generar gran parte del juego ofensivo de un conjunto bético que intenta dar caza a la Real Sociedad

El Betis tendrá enfrente a un Cádiz que quiere plasmar con una victoria, la cual se le resiste desde hace más de cinco meses, la mejoría en defensa desde la llegada al banquillo de Mauricio Pellegrino, que ha dirigido dos partidos en los que su equipo ha dejado la portería propia a cero (0-0 ante Athletic y Villarreal). El técnico argentino tiene mucha experiencia en salvar equipos que luchan por evitar el descenso y ha empezado por fortalecer la zaga amarilla. Y a partir de ahí empezar a crecer arriba, con jugadores como Juanmi, llegado en este mercado invernal. De cara a este compromiso frente al Betis, Pellegrino recupera al central Fali y al centrocampista Rubén Alcaraz, que cumplieron partido de sanción la semana pasada.

Los amarillos cuentan con jugadores peligrosos en ataque, como es el caso de un Chris Ramos que está haciendo un buen año

Las bajas son las de los lesionados Javi Hernández, Roger Martí, Luis Hernández, y Federico San Emeterio, estos dos últimos sin ficha federativa. Así el posible equipo titular del cuadro gaditano puede estar formado por Ledesma en la portería, con una defensa compuesta por Iza Carcelén, Fali, Chust y Pires. Escalante y Alcaraz llevarían la manija con Iván Alejo y Rubén Sobrino en las bandas y arriba Robert Navarro y Chris Ramos.

Así se presenta este encuentro en Cádiz, donde el Betis, empatado a puntos con el Valencia (35) y a dos (37) de la Real Sociedad, quiere conseguir una victoria tras el empate de la semana pasada ante el Getafe. Sin lamentaciones y con confianza, le llega el primer examen sin Isco.