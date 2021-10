Claudio Bravo: "El empate nos reafirma en lo que estamos haciendo, pese al sabor amargo"

Claudio Bravo, uno de los héroes del partido con su acción final ante Demirbay, valoró más el serio partido realizado por el Betis y no el sabor "amargo" que dejó el resultado, porque "no perder nunca es malo". "El empate nos reafirma en la solidez que estamos demostrando desde parte liga pasada y lo que estamos haciendo esta campaña, pero me queda una sensación de amargura porque el partido estaba encaminado", indicó.

El chileno explicó que la acción del 1-1 fue una "jugada desafortunada, ya que viene de un rebote. Sin embargo, en líneas generales competimos a un alto nivel frente un buen rival. Seguimos demostrando solidez", señaló el portero, que restó importancia a su buena actuación: "Es parte de mi trabajo. Aparecer en esas acciones cuando el equipo lo necesita", aseguró Claudio Bravo, que insistió en ese "amargor, porque parece que el disparo incluso se iba fuera y te hacen gol de rebote".

Con todo, el portero se queda "con la sensación de que el equipo sigue compitiendo y mostrándose sólido". "Aspiramos a lo máximo. Hay que analizar lo que hicimos, lo bueno y lo negativo, y empezar a trabajar en el siguiente partido. Veníamos de un encuentro complicado y dimos la cara compitiendo, y más con la afición que nos rodea, que hace que el que venga sienta que es complicado ganarnos".