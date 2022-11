Colo-Colo - Betis: cuándo y dónde ver el partido por TV

El Betis y el chileno Colo-Colo se vuelven a ver las caras tras su primer amistoso. Este nuevo partido marcará el final del viaje bético por el sur de América y de su minigira de amistosos frente a este duro rival chileno y al River Plate argentino al que se enfrentaron el pasado domingo 13 de noviembre.

Cuándo y dónde ver el partido

Este segundo amistoso tendrá lugar el sábado 19 de noviembre a las 20 horas (hora peninsular española). Como el resto de amistosos del Betis, en España será retransmitido por la propia televisión oficial del club, Betis TV, así como por la plataforma de Movistar Plus, en el canal: La Liga Sports TV.

Para los aficionados que quieran ver el partido desde América Latina, lo podrán disfrutar desde el canal de streaming Star+.

Un comienzo pedregoso

Esta ronda de amistosos no ha empezado nada bien para el equipo comandado por Pellegrini, sino que ha recibido nueve goles (cuatro ante el River y 5 ante el Colo-Colo) en dos partidos en los que no ha sido capaz de perforar la portería rival en ningún momento, cosa que no ha gustado a los aficionados.

Al Betis le queda todavía este nuevo enfrentamiento contra el Colo-Colo para intentar resarcirse de las goleadas anteriores antes de regresar a Europa y seguir con su ronda de amistosos (eso sí, esta vez desde casa) a la espera de que pase el Mundial de Catar y se retomen las competiciones de Liga, Europa League y Copa del Rey en las que participa el equipo de heliópolis.

A este nuevo encuentro del 19 contra el Colo-Colo el Betis llega preocupado por el estado de Canales, que terminó su tiempo en el partido cojeando de camino a los vestuarios tras la dura entrada de Gabriel Costa (que marcó un tanto en el encuentro), lo que obligó a la sustitución del jugador cántabro y que hacen que sea una duda potencial para este segundo enfrentamiento.

El Betis llega al final de esta gira dejando mucho que desear, pero los jugadores tampoco pueden tomarse unas largas vacaciones aún. A su regreso a Europa les esperan nuevos partidos amistosos contra rivales intensos, como son el Manchester United (el 10 de diciembre), Inter de Milán (el 17 de diciembre) y contra el también italiano, Atalanta (el día 23 de diciembre) para no quedarse fríos ante la reanudación de los partidos ligueros en los últimos días del año 2022.

Y en enero tampoco podrán bajar la guardia, pues empezarán 2023 con partidos de Copa del Rey y enfrentándose por la Supercopa de España junto con Barcelona, Real Madrid y Valencia entre los días 11 y 15, lo que le da al Betis la oportunidad de conseguir un nuevo título este año.