Denilson se despide de Lopera con un emotivo mensaje: "No me olvidaré jamás"

Manuel Ruiz de Lopera falleció en las últimas horas del Sábado de Pasión a los 79 años de edad. Recordado por ser el presidente del Betis en la etapa más exitosa del club y por cientos de anécdotas, Lopera, caracterizado por su indudable carisma, siempre mostró a lo largo de su mandato una gran cercanía con los miembros de la primera plantilla.

Recordar a Lopera es volver a disfrutar de futbolistas como Jarni, Finidi, Alfonso Pérez Muñoz o Denilson. El expresidente verdiblanco llevó a cabo una serie de inolvidables fichajes gracias a los que conformó una de los mejores plantillas del Betis en su historia. Con sus contrataciones llegaron los éxitos, principalmente aquella Copa del Rey de 2005 y la clasificación a la Champions League por primera -y única- vez en la historia.

Denilson, la joya de la corona

Lopera fue el protagonista de uno de los fichajes más recordados en la historia del Betis: Denilson. El 28 de agosto de 1997, el club verdiblanco cerró la contratación de un futbolista que maravillaba a todos y que destacaba por su velocidad y su regate. La entidad bética abonó 5.300 millones de las antiguas pesetas por el brasileño, lo que es sinónimo de unos 32 millones de euros, por aquel entonces el fichaje más caro en todo el mundo.

Tras su fallecimiento, Denilson ha compartido uno de los mensajes más emotivos y personales en recuerdo del que fuera presidente mientras el brasileño pertenecía al Betis. "Que descanse en paz mi presidente. Nunca me olvidaré de lo que hiciste por mí. En el momento más difícil de mi vida estuviste conmigo, me diste el apoyo y no me olvidaré jamás", desvela el exjugador heliopolitano, mostrando su versión más sincera acerca de su relación con 'Don Manuel'.

"Mis sentimientos a los tuyos y no te olvidaré jamás. Don Manuel Ruiz de Lopera", concluye la publicación del brasileño en su cuenta de Instagram. Otros excompañeros como Alfonso Pérez Muñoz o Benjamin Zarandona, éste último recordado por aquella anécdota de la noche de Halloween, también han compartido el pésame a través de sus redes sociales.