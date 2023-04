Édgar no tuvo que ser expulsado jamás, pero tampoco debió entrar así con amarilla

Decepción bética en su visita al líder Barcelona en la presente temporada. La escuadra de Pellegrini se vio imposibilitada de poder reaccionar tras la temprana, y rigurosa, expulsión de Édgar cuando ya había encajado el primer gol de Christensen.

Édgar | No hay nada peor que cargarle las pistolas a un ejecutor así

Vaya por delante que la primera tarjeta fue completamente injusta y que, por tanto, el gigante catalán no se tenía que haber ido al vestuario tan pronto, entre otras cosas porque ahí entra también la mano izquierda de un buen árbitro. Pero, dicho lo dicho, también conviene reprocharle a Édgar su entrada en la segunda amarilla a Pedri en una zona en la que no había peligro aparente ninguno. Sabiendo que está ya amonestado por muy injusto que sea, no se le puede cargar las pistas a un árbitro así.

Pezzella | Salió en casi todos los goles del Barcelona

No fue un partido para fustigarlo el protagonizado por el central campeón del mundo, pero también es cierto que salió retratado en casi todos los goles del Barcelona. Se exceptúa el que desvió Guido hacia su portería tras el centro de Ansu Fati y fue el que evitó el fuera de juego de Koundé y de Raphinha y, además, el que estaba en medio de Araujo y Christensen en el 1-0.

Miranda | Al menos, fue capaz de generar algo de peligro

El lateral izquierdo tampoco tuvo su mejor día, como el resto de sus compañeros, pero él, por lo menos, sí fue capaz de generar algunos sustos para su antiguo equipo. Puso dos centros tensos y rasos para Canales y Luiz Henrique. Sólo el brasileño fue capaz de llegar al segundo, pero, además, también se plantó en una ocasión en solitario delante de Ter Stegen, pero el alemán tapó muy bien.

Willian José | La expulsión se origina al elegir muy mal y precipitarse

La segunda tarjeta amarilla que vio Édgar tiene su origen en una acción en la que Willian José, el elegido esta vez por Manuel Pellegrini para ejercer como delantero centro con Ayoze por el costado izquierdo, se precipita a la hora de disparar a puerta. Había sido un robo interesante en una presión muy arriba de los béticos, pero se cegó y no atendió a las opciones que tenía.