Pellegrini: "Hicimos un partido muy completo"

Manuel Pellegrini se mostró muy satisfecho por la respuesta del Betis después del parón, por su salida en el Martínez Valero con determinación para lograr un triunfo que escenifica la reacción a las derrotas consecutivas anteriores al receso de selecciones. "Hicimos un partido muy completo", dijo en la sala de prensa del estadio ilicitano.

El técnico chileno valoró muy positivamente lo enchufado que salió el Betis al partido, desde los primeros minutos, en una primera parte determinante que decantó el encuentro bien pronto. "Hemos salido bien desde los primeros minutos, tuvimos la posibilidad de hacer tres goles y tuvimos la oportunidad de hacer tres más, así que en términos generales hicimos un partido muy completo", comenzó diciendo.

Pellegrini rechazó que internamente en el Betis hubiera dudas tras esas tres duras derrotas con Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Sevilla en la semana previa al parón. "La verdad es que el tema de las dudas o lo sé. Yo lo dije la semana anterior, que si alguien tenía dudas, internamente no teníamos ninguna duda sobre lo que estábamos haciendo. Sólo había que mirar la tabla en las dos competiciones que estamos jugando para darse cuenta de lo que estamos haciendo. Que en algún momento se juega mal, en algún momento se pierde.

Es más, incluso quiso desdramatizar lo que habría significado una derrota este domingo en Elche. "No hubiera pasado nada si hoy día perdemos. Habría sido malo, pero tampoco mirando la tabla habríamos seguido quintos, en Europa. Tenemos la posibilidad de seguir así en la Europa League el jueves. El fútbol es así, hay momentos mejores y momentos peores. Pero el equipo salió con la convicción que tuvo durante los 15 días que pudimos trabajar ahora, con la convicción de que podíamos conseguir los tres puntos y lo hicimos".

Sí lamentó Pellegrini la expulsión de Bellerín, no tanto culpando al jugador como por el contexto de bajas en el lateral derecho. "Nunca es bueno acabar con diez. Antes fue la de Guido y hoy la de Héctor (Bellerín). Se vio involucrado en un contragolpe, trató de cruzarse, no alcanzó y llegó la expulsión. Es negativo, porque en ese puesto tenemos a Martín Montoya lesionado, a Sabaly lesionado, así que va a ser un contratiempo en el partido del domingo con el Levante. Pasó y el equipo, como digo, mantuvo la compostura en el funcionamiento defensivo para que un equipo tan bueno como el Elche no pudiera hacer goles".

"Cuando pusieron el minuto 90 yo dije, el empate por lo menos ya lo tenemos", dijo con un deje de ironía sobre el riesgo de que tras la expulsión viera peligrar el resultado. "Un equipo peligroso como el Elche, los partidos no terminan hasta que el silbato del árbitro lo diga. Venimos de experiencias hace poco de otros partidos, con Valencia dando la vuelta a dos goles en tres minutos de descuento (al Atlético)... Creo que fue justamente mérito del equipo que con diez mantuvo un trabajo intensivo en la parte defensiva para que el Elche no tuviera la posibilidad de poder marcar", concluyó.