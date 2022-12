Esperando a Guardado

Andrés Guardado ya ha puesto punto y final a su andadura en Qatar. Y no sólo con la expedición mexicana, que quedó eliminada por la diferencia de goles pese a ganar a Arabia Saudí, sino también en el país, ya que según medios aztecas varios jugadores, entre ellos el bético, abandonaron esa mañana la concentración de la selección.

En el Betis ya esperan a Guardado, que podría tener algún día de descanso extra, aunque debería integrarse pronto al trabajo con sus compañeros, aún de vacaciones, que empezarán a entrenarse el próximo martes tras dos semanas de asueto después de la gira sudamericana.

No sólo es una incógnita cuándo llegará el centrocampista, sino también cómo llegará. Tras no jugar en el empate contra Polonia en el debut, fue titular contra Argentina, coincidiendo en el campo con Guido Rodríguez. Fue sustituido en el minuto 42, en teoría por unas molestias musculares, aunque en la previa del partido clave ante el cuadro saudí fuero claro en la rueda de prensa: "No sé quién dijo que estaba lesionado". Sin embargo, el Principito no jugó ni un minuto en el partido clave contra Arabia Saudí y cuando México se lanzó con todo a por el ataque en el segundo tiempo vio las evoluciones de sus compañeros desde el banquillo.

Así puso punto final a su quinto Mundial. Aunque antes dejó huella entre sus compañeros, ya que en el descanso del último encuentro, con 0-0 aún en el marcador, se erigió en uno de los líderes lanzando un discurso en el vestuario que cargó las pilas de la escuadra azteca cara al segundo tiempo.

A sus 36 años posiblemente haya dicho adiós a los Mundiales tras su quinta participación, entrando en un selecto grupo de futbolistas que han alcanzado esa cifra: sus compatriotas Antonio Carbajal (desde 1950 hasta 1966), y Rafa Márquez (entre 2002 y 2018); el alemán Lothar Matthaüs (desde España 1992 hasta Francia 1998), Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

También está por ver si es la despedida a la selección, después de 179 partidos, 13 de ellos en los Mundiales. De momento, el Betis ya espera a Guardado, pendiente de cuándo y cómo llegará cara a un inicio de competición en el que el cuadro verdiblanco tiene por delante, además de la liga, la Supercopa y después el inicio de la Copa del Rey.