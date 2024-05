Fornals: "Dependiendo de nosotros es mucho más fácil y más bonito"

Pablo Fornals, protagonista en la victoria al anotar el primer gol del Betis ante el Almería, hacía su análisis particular sobre el encuentro y las dificultades que al final planteó el equipo de Pepe Mel pese a que parecía encarrilado.

"Al final un equipo de no se juega nada te complica, porque tampoco da nada por perdido. El Almería es un equipo con buenos peloteros", avisaba el centrocampista verdiblanco, que no compartía que el Betis saliera relajado en el segundo tiempo. "Te diría que no porque nuestros mejores momentos han sido en los primeros minutos de la segunda parte. De salida no. El míster nos dijo que fuéramos a por el tercer gol", precisaba.

El castellonense sacaba pecho sobre la situación del Betis en la tabla y la manera de meterle presión a la Real Sociedad, que juega este lunes ante el Barcelona y está por detrás en la tabla: "Hace una semana parecía imposible y a día de hoy estamos ahí. Quedan puntos por disputarse y dependiendo de nosotros es un mucho más fácil y más bonito".

Por último, hablaba de su aportación personal. "He entrado en una buena dinámica, los compañeros están muy bien y Ayoze por ejemplo lleva muchos goles desde que estamos repitiendo el once. Estoy muy contento".