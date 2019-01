Lo Celso, más magia y regalos para el 2019

El futbolista del Betis Giovani Lo Celso firmó una muy buena primera parte de la temporada, tal como indican los números: cuatro goles y una asistencia en 14 encuentros de Liga (944 minutos), a lo que hay que añadir tres goles y una asistencia en cinco partidos de la Liga Europa (383 minutos) y un gol en un encuentro de la Copa del Rey (44 minutos).

Pero el centrocampista de Rosario quiere más y ha vuelto de las vacaciones con muchas ganas de comenzar bien el año y de seguir creciendo en el Betis para lograr cosas importantes en la segunda parte del curso. Lo Celso ha mostrado un buen rendimiento mientras más cerca ha jugado del área rival, y junto con William Carvalho y Canales forman un centro del campo que hasta el momento está dando buenos resultados al conjunto heliopolitano.

Goles como el logrado en San Siro en la victoria ante el Milan (1-2) están grabados ya de por vida en la retina del aficionado bético, que disfruta con sus buenos pases, llegada y tantos con esa sensacional pierna izquierda que atesora. Y además se encuentra ya perfectamente adaptado a Sevilla, como indicó en su última entrevista realizada en los medios oficiales del club de la Palmera: "Cuando llegué me dijeron que se aquí se vive el fútbol de una forma muy particular. Pero hasta que no estuviera acá no lo iba a saber. Llevo un tiempo y me he dado cuenta de que es una ciudad muy pasional. Los hinchas del Betis son muy seguidores de su equipo. Cada partido cómo esta el campo, eso para un jugador es muy importante. Estoy viviendo ahora lo que me habían contado antes de venir al Betis".

Las actuaciones de Lo Celso han sido tan buenas que en el Betis ya han dejado claro que tienen previsto ejercer la opción de compra (22 millones) que tienen por el rosario al final de la temporada. "El Betis tiene la posibilidad de ejercer esa opción de compra. Si todo sigue igual, estoy convencido de que la vamos a hacer efectiva", ha comentado en más de una ocasión Lorenzo Serra Ferrer en sus últimas intervenciones públicas.

Por ello, Lo Celso, de seguir y elevar más aún su nivel, aportaría en 2019 más magia y regalos a una hinchada heliopolitana que está disfrutando de las excelentes cualidades futbolísticas que atesora el jugador canalla.