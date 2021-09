Pellegrini: "La victoria tenía que ser la consecuencia de lo que se estaba viendo en el campo"

Manuel Pellegrini expuso tras el triunfo del Betis en Los Cármenes, gracias a un golazo en el minuto 89 de Canales (1-2), la alegría por esta primera victoria verdiblanca en el partido que cerró la cuarta jornada de la Liga. El entrenador chileno fue permeable a la emoción con la que llegó este primer gran logro del Betis, que ganó cuando todo apuntaba a un empate.

"Valoro mucho la actuación del equipo, hicimos muy buen partido, muy completo", comenzó diciendo en la sala de prensa del estadio nazarí. "En el primer tiempo y los primeros 15 minutos del segundo tiempo habremos creado cinco o seis ocasiones de goles muy claras que no convertimos, y defensivamente no tuvimos problemas. Después llegó el gol de ellos en ese remate a media distancia, que logró meterlos en el partido y ahí tuvimos algunos momentos de confusión. Pero por suerte terminamos liquidando un partido que debió tener para mí un marcador más amplio con esa muy buena jugada de Canales", añadió.

Como otras veces, Pellegrini aseguró que tenía tranquilidad por la buena línea del equipo, más allá de que la de Granada haya sido la primera victoria esta temporada, en el cuarto partido. "Es importante ganar siempre. No teníamos ninguna preocupación, porque si bien llevábamos dos puntos creo que el equipo había hecho tres actuaciones más que buenas para haber sumado más. En el fútbol a veces no se da, pero el camino era el correcto y veía al equipo con mucha convicción en lo que estaba haciendo y veía que mejoraba día tras día así que la victoria tenía que ser la consecuencia de lo que se estaba viendo en el terreno de juego".

El chileno reconoció que el Betis se vino abajo tras el empate del Granada, pero los cambios lo revitalizaron. "Fue algo absolutamente psicológico. El Granada, que se vio absolutamente perdido, que debió estar varios goles abajo, de repente te empata. Y un equipo que había sido superior y que pudo tener un marcador más amplio para jugar más tranquilo se ve empatado. Fueron los mejores minutos del Granada, si bien no nos crearon ocasiones, dominó en esos minutos. Después, con la entradas de Víctor (Camarasa), de Joaquín, de Canales recuperamos el control del balón y creamos el gran gol que hizo Sergio. El partido se debió haber asegurado mucho antes".

Normalidad en los pitos a Rui Silva: "No he hablando con el jugador, no tiene ninguna importancia. No le va a afectar para nada a Rui Silva. Es normal que los hinchas contrarios piten a un jugador que no renovó aquí y se fue. El hincha tiene todo el derecho a mostrar su molestia o su cariño hacia los jugadores y no hay que darle ninguna importancia".

El juego sobre los resultados: "Siempre es importante ganar, pero si por distintos motivos hubiéramos empatado... Yo siempre trato de ganar, pero también de ver cómo se puede ganar. El equipo estaba en la senda correcta y de haber perdido en Granada tampoco tendría por qué afectar a jugar con el Celtic, entendiendo que es otro campeonato. Discrepo en que cuando uno pierde está obligado a ganar y cuando gana puede no volver a ganar. La exigencia es la misma. Si hubiéramos ganado al Real Madrid, hoy también tendríamos que haber salido a ganar, habríamos hecho exactamente lo mismo".