Guardado: "Ya no entiendo mi vida sin el Betis"

El Principito ya piensa en verdiblanco. Después de disputar su quinto Mundial con México Guardado ya fija sus objetivos en la vuelta a la competición con el Betis. El futbolista despejó las dudas sobre su estado asegurando que no se lesionó ante Argentina y que trabaja para estar al cien por cien cuando se reanude la competición, afrontando con "ilusión" el final de su contrato con el conjunto verdiblanco, aunque asegura que todavía le queda carrera por delante.

El mexicano trabaja con normalidad con el grupo en la concentración de Marbella y lo primero que hizo en los medios oficiales fue despejar las dudas sobre su estado físico: "A lo mejor hubo mucha confusión por cómo fue mi cambio en el partido contra Argentina. Se pensó que era algo muscular pero no fue así. Fue por un golpe, un buen golpe en el muslo derecho que me impidió seguir en el partido, pero no fue ningún tipo de lesión. Con reposo y algo de terapia se solucionó rápido y estoy al 100% para esta minipretemporada y para retomar esta ilusionante segunda parte de la competición tras el parón por el Mundial", aseguró.

Todavía refiriéndose al torneo en Qatar, señaló que es algo "muy bonito" verse en esa pequeña lista de futbolistas que han disputado cinco Mundiales, pero tiene una espina clavada: "Lo que me hubiera gustado, más allá de jugar cinco mundiales, es haber conseguido algo importante en alguno de ellos. No quiero quitarle mérito a esto, porque hay mucho sacrificio detrás y mucho tiempo manteniendo una exigencia para contigo mismo. Al final cuando miras atrás todo eso te llena de orgullo u sientes satisfacción de que todo lo que has hecho ha valido la pena", indicó.

"Llegamos algo justos al parón por la Liga Europa y por eso nos vino bien el descanso"

Ya en clave bética Guardado destacó el "reinicio exigente" de la competición que afronta el equipo. "Hay muchos partidos, cuatro competiciones con la Supercopa y la Copa del Rey... Pero son cosas bonitas que nos hemos ganado con nuestro rendimiento y lo afrontamos con mucha ilusión de poder conseguir algo importante y los objetivos que nos planteamos en cada una ellas competiciones si somos capaces de seguir en la línea que llevamos mostrando desde hace tiempo", afirmó el centrocampista, que valoró la posibilidad de poder ganar la Supercopa: "Nos hemos ganado el derecho a estar en la Supercopa y pelear por ganarla. Vamos a ir con la mentalidad de luchar, aunque sabemos que será muy difícil. Puede ser poco atractivo para la gente y el nuevo sistema complica el camino hacia el título, pero vamos con todas las ganas de conseguirlo y ojalá podamos dar esa alegría ala afición".

Asimismo, también se refirió a la Copa del Rey que arranca para el Betis a principios de año, un torneo que "ilusiona mucho, especialmente después de haberla ganado la pasada temporada". "Son muchas responsabilidades y compromisos que a día de hoy nos genera mucha ilusión por ser competitivos en todas".

La competición se reinicia tras el parón mundialista, algo que no se sabe cómo afectará a los equipos por ser la primera vez que pasa algo parecido. "En el fútbol es difícil saber qué puede pasar. Es muy impredecible. Nosotros intentaremos que este parón sea positivo. Terminamos un poco físicamente justos. Tuvimos mucha exigencia con la fase de grupos de la Liga Europa y la liga y nos costó en los últimos partidos, pero estamos en una posición muy buena y ojalá que mantengamos este camino hasta el final", aseguró.

"Más allá de jugar cinco mundiales, me hubiera gustado haber conseguido algo importante en alguno de ellos"

Guardado afronta su sexta campaña en el Betis, que también puede ser la última, pero el tiempo le parece que "ha pasado volando". "Han pasado muchas cosas, más buenas que malas, y estoy feliz. Soy el segundo más veterano en el equipo tras Joaquín y me siento en mi hogar, en mi casa. Trabajo con mucha alegría, disfruto en el día a día y me gusta el equipo, la institución... Me he empapado de beticismo estos años y no entiendo mi vida sin el Betis. Este año se acaba mi contrato y quiero disfrutar este final de temporada con ilusión. Será difícil encontrar en mi vida o en mi carrera, cuando finalice, un lugar donde me encuentre mejor", indicó Guardado, que todavía no otea su retirada: "Me siento bien, con fuerzas y todavía veo el final de mi carrera lejos. Al final la competición y los partidos te van dictando cuánto te puede quedar de fútbol y a día de hoy me encuentro bastante bien y ojalá pueda seguir siendo productivo para el equipo y pueda ayudarlo a conseguir los objetivos".

Por último, Guardado se refirió al partido amistoso ante el Inter del sábado (18:00), aunque sabe bien que el objetivo real llegará unos días más tarde: "Siempre es bueno tener choques exigentes previos a una competición que se puedan asemejar a lo que te encuentras en los partidos oficiales. Siempre es mejor trabajar ganando y con buenas sensaciones, pero lo importante es coger ritmo, minutos y que la gente se vaya sintiendo otra vez suelta con la pelota y lo que quiere el entrenador. Que el día importante empezamos con los tres puntos para empezar como queremos en este inicio de año complicado".