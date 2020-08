Andrés Guardado fue el capitán elegido por el Betis para que ofreciera sus primeras impresiones acerca de la nueva etapa a las órdenes de Manuel Pellegrini. El mexicano ha ofrecido una rueda de prensa telemática desde el hotel de Marbella en el que está concentrada la plantilla verdiblanca y ha desglosado todos los temas de actualidad relacionados con la misma.

PERIODO DE VACACIONES. "Ya se verá más adelante en la temporada si fue suficiente el tiempo de vacaciones o no. Todavía no estamos para calificar cómo estamos. Está claro que uno siempre quiere más vacaciones, tener un poco más de tiempo para recuperar, pero somos conscientes de lo complicado el calendario y hay que adaptarse. Los primeros días han sido bastante buenos, pero ha cambiado un poco el protocolo, hasta ahora sólo hemos podido entrenar individualizado, poco en grupo, apenas hemos empezado a tocar un poco de pelota hoy. Con toda la ilusión, cada vez que hay un técnico nuevo, todos queremos demostrar que nos ilusiona este nuevo proyecto del Betis".

ADAPTACIÓN. "A estas alturas no voy a cambiar nada de lo que he hecho en toda mi carrera, tengo bastantes años en esto y Manuel conoce perfectamente lo que es Guardado como jugador, no como persona. Con el mismo compromiso que he demostrado en todos mis equipos, aportar ya sea jugando o no, tratando de demostrar un profesionalismo que es el correcto. En las buenas y en las malas ver el lado positivo y ayudar con la experiencia a los más jóvenes y al equipo. También ser esa conexión entre el míster y los jugadores como capitán para mandar un mensaje de aquí para allá y de allá para acá. Y también un mensaje positivo para la afición, que todavía no puede asistir, pero que espera algo más de este equipo después del mal año que hicimos y vamos a tratar de darlo desde el primer partido".

RECOMENDACIÓN A LAINEZ. "A Lainez sólo le puedo decir que siga trabajando, que a los que trabajan bien día a día y no bajan los brazos tarde o temprano les llega su recompensa y ojalá que más temprano que tarde le llegue esa oportunidad y pueda demostrar que está capacitado para jugar en el Betis".

RECUPERACIÓN TRAS SU FINAL DE TEMPORADA TOCADO. "A nivel físico me siento muy bien, tuve que hacer un trabajo durante las vacaciones para recuperarme bien y llegar al 100 por 100, pero ya trabajo parejo con mis compañeros, sin ningún problema".

PELLEGRINI. "En mi primera impresión no voy a descubrir su carrera, tiene muchísima experiencia y eso se refleja desde la primera palabra que te dice, se refleja que es un técnico que tiene bastante clara su idea, que tiene bastante claro lo que le gusta y lo que no le gusta y nos lo ha transmitido desde el primer día. Repito que los entrenamientos han sido diferentes por la situación en la que vivimos, pero se ve que es un entrenador al que le gusta el juego intenso sin la pelota y con la pelota saber tratarla bien y en base a esa posesión tener el dominio del juego".

DIFERENCIAS CON SETIÉN Y RUBI. "Es pronto para saber realmente las diferencias entre unos y otros, llevamos dos días de trabajo con Manuel y es pronto para tener una evaluación para compararlos. Aparte de eso, a mí tampoco me gusta compararlos, cada uno tiene sus formas, todas las formas son válidas, con todas se han tenido éxitos, con todas se ha fracasado. Nadie tiene una varita mágica, cada uno cree en la suya y lo que nos toca a nosotros, los jugadores, es adaptarnos, entender la idea de cada uno e ir a muerte con ellas, tratar de llevarlas a cabo dentro del campo. Las diferencias ya se verán durante la temporada, a dos días de trabajo es muy difícil saber las diferencias entre unos y otros".

AUTOCRÍTICA. "No me gustaría entrar mucho en la evaluación del año pasado, el compromiso es sacar adelante este nuevo proyecto. Con el año que hicimos en el pasado es indudable que en algún ámbito del club o en algún lugar del club faltó ese compromiso, ambición, muchas cosas, pero no me gustaría hablar mucho más del año pasado, sería más de lo mismo, meternos en cosas que no nos benefician para lo que viene. El compromiso es demostrar todo en este nuevo proyecto. No podemos venir con la cabeza infectada del año pasado, porque si no mal empezamos. Limpiar la cabeza lo más posible, hacer un borrón y cuenta nueva, con un técnico nuevo, y tratar de borrar esa imagen que muchos de nosotros dimos el año pasado".

PRESIÓN DE LOS OBJETIVOS. "La presión en el Betis la conoce ya quien ha portado esa camiseta. Más allá de hablar de objetivos, de hablar de Europa, se siente en las redes sociales, con la afición, en las calles de Sevilla, cuando te encuentras a algún aficionado. Hay que saberlo identificar cuando te pones esta camiseta. Los objetivos hay que demostrarlos en el campo, menos hablar y más actuar, con un objetivo, aunque sea más interno entre nosotros. La manera de ilusionar a nuestra afición y a nuestra gente es haciendo más en el campo y ganando partidos. Soy más partidario de menos hablar y más actuar, de demostrar ese compromiso dentro del campo y cada uno de nosotros queremos poner al Betis donde se merece".

CAMBIOS EN LA PLANTILLA. "Todavía soy jugador de fútbol y no paso a ser director deportivo, me costaría tocar yo que hay que tocar aquí o allá, es algo que no me corresponde. Voy a muerte con todo el que sea parte de la plantilla, al que está ahora y al que pueda venir. Si nos va bien, va bien para todos. Ellos ya decidirán si hace falta algún retoque en la plantilla, pero yo creo plenamente en los jugadores que están aquí. Los toques los darán el míster y Antonio Cordón, que son a quienes corresponde eso".