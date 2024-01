Guardado reconoce la discusión con Pellegrini, pero dice que ya está todo arreglado

La derrota contra el Alavés tuvo más consecuencias que el el adiós a la Copa del Rey y ya se apuntaba entonces a un encontronazo entre Guardado y Manuel Pellegrini que el propio jugador se ha encargado de confirmar, aunque restándole importancia y habla de su relación con el técnico como la de "un matrimonio".

El mexicano habló en el programa Libre y Directo de Radio Sevilla, después de que el martes ya se informase sobre ese desencuentro con el entrenador. Antes, el entrenamiento matutino, el futbolista mexicano levantó la mano para pedir al técnico chileno llevar a cabo una breve intervención después de la charla del Ingeniero. Empezó en un tono serio y acabó entre risas, preludio de lo que serían sus palabras después.

"Somos como un matrimonio, nos queremos mucho y discutimos. Eso no tiene que asustar a nadie. No gusta que se filtren esas tipo de cosas. Pasó, discutimos… pero no es la primera vez que pasa. Cada uno quiere ganar, queremos lo mejor para el equipo y nada más. Sería un problema tener un problema con el míster porque por el míster estoy aquí", dijo Guardado, que le habría dicho al técnico en ese intercambio de pareceres que en cuatros años con él no había aprendido nada".

"El entrenador tiene derecho a tomar sus decisiones. Hay enfado por la pelea, pero ha habido reconciliación. Es normal que cuando haya crisis salgan este tipo de informaciones. Para los dos, lo importante es el grupo y el Betis. Con el míster está todo aclarado. No es la primera vez que ocurre, a las anteriores nadie le dio importancia. Tuvimos una conversación, hablamos largo y tendido y nos dijimos las cosas a la cara. Para que las cosas funcionen hay que decirse las cosas a la cara. De humanos es arrepentirse y reconocer que uno de los dos se equivocó", aclaró el jugador bético, que hizo autocrítica de lo sucedido: "Posiblenente, tuve parte de culpa en la eliminación. La discusión con el míster no fue sano para el equipo. Ahora es el momento de estar todos juntos. Todas las discusiones anteriores llegaron a buen puerto y no será la excepción. Todo proyecto pasa por momentos mejores y peores. Hemos puesto la vara alta en estos tres años. Rara vez hemos perdido dos partidos seguidos. Si pasa, se cuestiona el proyecto. Es normal, no es la primera vez que me pasa. Son momentos que hay que saber afrontar y salir de ellos. Hay que demostrar ahora el equipo que somos. El resultado del sábado marcará qué queremos hasta final de año".

Guardado no jugó contra el Alavés, aunque sí ha venido contando de forma recurrente en las segundas partes y competición europea. A sus 37 años, podría estar ante el final de su carrera y todo cuenta. "Ser titular le toca decidirlo al Ingeniero, depende de él. Estoy listo para competir y para cuando se me necesite. Mejor o peor, pero la garra y la intensidad no me faltará. El sábado tenemos que ganar sí o sí. Estamos justos en el momento clave para saber los objetivos. Queremos repetir la Europa League como mínimo. Hay que demostrar que somos fuertes y que hay una gran comunión. Vamos a salir con el cuchillo entre los dientes el sábado, hay que ganar como sea", insistió Guardado.